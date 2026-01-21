Nebel-2°
Sport
Liveticker

Champions League: Karabach Agdam gegen Eintracht Frankurt im Liveticker

Liveticker

Frankfurt muss in Aserbaidschan gewinnen – Atlético führt in Istanbul

21.01.2026, 17:4521.01.2026, 18:50
  • Am heutigen Mittwochabend wird die zweitletzte Runde der Champions-League-Ligaphase abgeschlossen. Bereits um 18.45 Uhr ist die Eintracht Frankfurt bei Karabach Agdam zu Gast und ist auf einen Punkt angewiesen – ansonsten verpasst die Eintracht wohl die Playoffs.
  • Ebenfalls sind Galatasaray Istanbul und Atlético Madrid bereits am frühen Abend im Einsatz. Die Spanier könnten mit einem Sieg vorübergehend einen Platz in der Top-Acht belegen.
  • Um 21 Uhr kommt es unter anderem zur Partie zwischen Olympique Marseille und dem FC Liverpool. Bayern München empfängt Union Saint-Gilloise und Barcelona reist nach Tschechien zu Slavia Prag. Juventus Turin trifft auf Benfica Lissabon und peilt gegen das Team von Trainer José Mourinho den dritten Sieg in der laufenden Kampagne an.
  • Alle Spiele können bei watson im Liveticker mitverfolgt werden.
