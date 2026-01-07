freundlich-3°
Ski Alpin: Der Slalom von Madonna live im Stream und Ticker

In Madonna gehört Meillard zu den Favoriten – was zeigt Yule auf seiner Lieblingsstrecke?

07.01.2026, 17:00
  • In Madonna di Campiglio findet am heutigen Mittwochabend das erste Weltcuprennen der Männer statt. Im Nachtslalom gehört der Schweizer Loic Meillard zu den Favoriten. In den letzten zwei Slaloms fuhr Meillard jeweils auf das Podest und ist aktuell in bestechender Form.
  • Auch Daniel Yule möchte auf die Erfolgsspur zurückfinden. Sein letzter Podestplatz liegt fast zwei Jahre zurück. An Madonna hat der 32-Jährige aber gute Erinnerung, denn bereits dreimal konnte Yule in der italienischen Provinz Trient den Slalom gewinnen.
  • Mit Tanguy Nef, Ramon Zenhäusern, Marc Rochat, Luca Aerni, Matthias Iten und Sandro Simonet stehen noch sechs weitere Schweizer am Start.
  • Der erste Lauf in Madonne beginnt um 18 Uhr und die Entscheidung fällt dann ab 21 Uhr.

Die Startliste im 1. Lauf (18 Uhr)

1. Timon Haugan (NOR)
2. Fabio Gstrein (AUT)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Alte Lie McGrath (NOR)
5. Henrik Kristoffersen (NOR)
6. Clement Noel (FRA)
7. Loic Meillard (SUI)
8. Dave Ryding (GBR
9. Steven Amiez (FRA)
10. Paco Rassat (FRA)
11. Manuel Feller (AUT)
12. Linus Strasser (GER)
13. Albert Popov (BUL)
14. Samuel Kolega (CRO)
15. Tanguy Nef (SUI)
16. Marco Schwarz (AUT)
17. Alex Vinatzer (ITA)
18. Armand Marchant (BEL)
19. Daniel Yule (SUI)
20. Victor Muffat-Jeandet (FRA)

Die weiteren Schweizer am Start:
32. Ramon Zenhäusern
35. Marc Rochat
38. Luca Aerni
41. Matthias Iten
68. Sandro Simonet

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
