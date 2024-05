Liveticker

Real gegen Bayern überlegen, zur Pause aber torlos – vor allem dank überragendem Neuer

Am gestrigen Abend bot die Champions League bereits grosse Spannung bis zur letzten Sekunde. Obwohl Paris Saint-Germain in der zweiten Halbzeit anrannte und alles dafür tat, den Rückstand gegen Borussia Dortmund doch noch in einen Sieg zu wenden, unterlagen Kylian Mbappé und Co. wie schon im Hinspiel am Ende knapp 0:1. Während das PSG-Märchen also weiterhin auf ein Happy-End wartet, steht der BVB um den Schweizer Goalie Gregor Kobel im Champions-League-Final.

Und heute Abend (21 Uhr) können sich Fussballfans auf eine weitere Partie freuen, die Spektakel und Drama verspricht. Dann finden die Dortmunder nämlich heraus, wer ihnen am 1. Juni in Wembley gegenüber stehen wird: Real Madrid oder Bayern München?

Die beiden Topteams, die zusammengerechnet 20 Mal die wichtigste Trophäe im europäischen Vereinsfussball gewonnen haben, gehen nach dem 2:2-Unentschieden aus dem Hinspiel gleichauf ins Duell im Santiago Bernabéu. Dennoch gelten die Königlichen um Jude Bellingham und Vinicius Jr. gemäss der Buchmacher als Favorit, doch hat der deutsche Rekordmeister in der laufenden Saison schon bewiesen, mit der Aussenseiterrolle umgehen zu können.

Wer folgt Borussia Dortmund in den Final? Real Madrid 🇪🇸 Bayern München 🇩🇪

Auch gegen Viertelfinal-Gegner Arsenal wurde nicht mit einem Weiterkommen des Teams von Thomas Tuchel gerechnet. Doch im Vergleich zu der für seine Verhältnisse enttäuschenden Bundesliga-Saison zeigt der FC Bayern in der Königsklasse ein anderes Gesicht. Gerade vor Champions-League-Topskorer Harry Kane müssen sich die Madrilenen wappnen, damit dieser seinen bereits acht Treffern keinen weiteren hinzufügt.

Wer sich im Rückspiel durchsetzt und damit in den Final der Champions League einzieht, verfolgst du hier ab 21 Uhr im Liveticker.