Zakaria in der Startelf

Murat Yakin nimmt im zweiten Testspiel des WM-Jahrs einige Änderungen vor. Gegen Norwegen spielt Denis Zakaria in der Verteidigung, Granit Xhaka fehlt auf der Spielerliste.



Es dürfte zur erwarteten Umstellung auf eine Dreierabwehr kommen. Neben Zakaria, der bei Monaco zuletzt mehrmals in einer Dreierabwehr agierte, stehen auch Manuel Akanji und Nico Elvedi in der Startaufstellung.



Im Mittelfeld ist zu erwarten, dass Ardon Jashari und Remo Freuler das Zentrum bilden, während Fabian Rieder und Michel Aebischer die Positionen auf den Aussenseiten einnehmen. Im Angriff stünden dann wie gewohnt Dan Ndoye, Breel Embolo und Ruben Vargas. Goalie ist Yvon Mvogo.

