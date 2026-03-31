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Die Schweiz gegen Haaland mit Zakaria in der Abwehr – so spielt die Nati gegen Norwegen
Zakaria in der Startelf
Murat Yakin nimmt im zweiten Testspiel des WM-Jahrs einige Änderungen vor. Gegen Norwegen spielt Denis Zakaria in der Verteidigung, Granit Xhaka fehlt auf der Spielerliste.
Es dürfte zur erwarteten Umstellung auf eine Dreierabwehr kommen. Neben Zakaria, der bei Monaco zuletzt mehrmals in einer Dreierabwehr agierte, stehen auch Manuel Akanji und Nico Elvedi in der Startaufstellung.
Im Mittelfeld ist zu erwarten, dass Ardon Jashari und Remo Freuler das Zentrum bilden, während Fabian Rieder und Michel Aebischer die Positionen auf den Aussenseiten einnehmen. Im Angriff stünden dann wie gewohnt Dan Ndoye, Breel Embolo und Ruben Vargas. Goalie ist Yvon Mvogo.
Es dürfte zur erwarteten Umstellung auf eine Dreierabwehr kommen. Neben Zakaria, der bei Monaco zuletzt mehrmals in einer Dreierabwehr agierte, stehen auch Manuel Akanji und Nico Elvedi in der Startaufstellung.
Im Mittelfeld ist zu erwarten, dass Ardon Jashari und Remo Freuler das Zentrum bilden, während Fabian Rieder und Michel Aebischer die Positionen auf den Aussenseiten einnehmen. Im Angriff stünden dann wie gewohnt Dan Ndoye, Breel Embolo und Ruben Vargas. Goalie ist Yvon Mvogo.
Das Wichtigste in Kürze:
- Das Schweizer Nationalteam bestreitet sein zweites Testspiel im WM-Jahr in Oslo. Im altehrwürdigen Ullevaal-Stadion trifft die Mannschaft von Murat Yakin erstmals seit zwölfeinhalb Jahren wieder auf Norwegen.
- Nach der 3:4-Niederlage gegen Deutschland wollen die Schweizer defensiv wieder stabiler auftreten. Ein schwieriges Unterfangen, denn mit Erling Haaland steht ihnen ein absoluter Ausnahmestürmer gegenüber.
- In der Qualifikation brillierte er mit 16 Treffern in acht Partien und hatte damit massgeblichen Anteil daran, dass Norwegen erstmals seit 1998 wieder an einer WM-Endrunde teilnimmt.
- Die Partie wird um 18 Uhr angepfiffen. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)