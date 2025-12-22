Nebel
Eishockey NL live: Lausanne – SC Bern und Lugano – Ajoie im Ticker

Bern könnte auf Platz 11 springen – dazu muss es aber das starke Lausanne knacken

22.12.2025, 19:15
Eismeister Zaugg
54 Sekunden, die den SCB erklären
  • 7

    Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

Mehr Eishockey:
Eismeister Zaugg
Der Künstler kommt – jetzt braucht Biel noch etwas «Schmirgelpapier»
Den ZSC Lions wird ein Tor gestohlen – na und?
Den ZSC Lions wird das Tor zum 3:1 in Fribourg zu Unrecht aberkannt. Ein Skandal? Braucht es eine bessere Video-Technik oder gar eine andere Video-Regelung? Nein. Dieser gestohlene Treffer ist der beste Beweis, dass in unserem Hockey alles mit rechten Dingen zu und hergeht.
Kurz vor dem Ende des Mitteldrittels die Szene der Saison, die – wahrscheinlich (aber eben nur wahrscheinlich) – das Spiel entscheidet. Nach einem unglücklichen Ausflug von Gottérons Goalie Reto Berra schiesst ZSC-Stürmer Rudolfs Balcers den Puck vermeintlich klar hinter die Torlinie des verlassenen Gehäuses – trotz verzweifeltem Rettungsversuch des Torhüters. Oder doch nicht?
