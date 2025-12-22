Nebel-1°
NHL: Nashville Predators gewinnen gegen die New York Rangers

NHL, Eishockey Herren, USA Nashville Predators at Florida Panthers Dec 4, 2025 Sunrise, Florida, USA Nashville Predators defenseman Roman Josi 59 controls the puck against the Florida Panthers during ...
Roman Josi und die Nashville Predators gingen als Sieger vom Eis.Bild: IMAGO/Imagn Images

Kein Schweizer skort in der NHL – nur Josi gewinnt – Meier nach Auszeit zurück

22.12.2025, 06:3022.12.2025, 06:31

Nashville Predators – New York Rangers 2:1

Roman Josi: 1 Schuss, TOI: 19:53

Roman Josi kommt in der NHL in der Nacht auf Montag als einziger Schweizer zu einem Erfolgserlebnis. Die Nashville Predators mit dem Berner Captain bezwingen die New York Rangers 2:1.

Den zweiten Sieg in Folge, dank dem sie sich in der Rangliste der Western Conference auf Position 11 verbesserten und sich einem Playoff-Platz weiter näherten, verdankten die Predators auch dem formstarken Filip Forsberg. Der Schwede erzielte Mitte des zweiten Drittels das 1:0, womit er sich im achten Spiel hintereinander in die Skorerliste eintrug. Der Kanadier Steven Stamkos sorgte 48 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins verwaiste Tor für die Entscheidung. Josi stand während knapp 20 Minuten auf dem Eis und am Ende mit einer Plus-1-Bilanz da.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

New Jersey Devils – Buffalo Sabres 1:3

Nico Hischier: 3 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, TOI: 19:48
Timo Meier: 7 Schüsse, 1 Block, 1 Check, TOI: 16:19
Jonas Siegenthaler: 1 Schuss, 1 Block, TOI: 17:10​

Die New Jersey Devils, bei denen neben Nico Hischier und Jonas Siegenthaler auch wieder Timo Meier im Einsatz stand, mussten sich nach zuvor zwei Siegen den Buffalo Sabres zuhause 1:3 geschlagen geben. Der Appenzeller hatte sich für zwei Wochen aus persönlichen Gründen wegen einer familiären Angelegenheit eine Auszeit genommen und somit fünf Partien verpasst.

Gegen die derzeit überzeugenden Sabres, die zum sechsten Mal hintereinander gewannen, lagen die Devils dank eines Tors des Amerikaners Jack Hughes bis zu Beginn des zweiten Drittels 1:0 vorne.

Utah Mammoth – Winnipeg Jets 4:3 n. V.

Nino Niederreiter: 1 Schuss, 1 Schuss, TOI: 11:12

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter fanden trotz einer Aufholjagd auch gegen die Utah Mammoth nicht aus dem Tief. Das Team mit dem Bündner machte in Salt Lake City einen 0:3-Rückstand wett, musste sich aber 3:4 nach Verlängerung geschlagen geben.

Es war die vierte Niederlage am Stück; aus den letzten 16 Spielen resultierten lediglich drei Siege. Niederreiter wartet seit nunmehr drei Wochen und elf Spielen auf einen Skorerpunkt.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 4:3

Akira Schmid: Ersatz

Der Schweizer Torhüter Akira Schmid musste bei der knappen 3:4-Niederlage seiner Vegas Golden Knights bei den Edmonton Oilers seinem Teamkollegen Carter Hart den Vortritt lassen. Der 27-Jährige konnte mit einer Fangquote von bloss 81 Prozent aber nicht überzeugen. Mann des Spiels war Connor McDavid welcher gleich an drei Treffern beteiligt war. (riz/sda)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
Den ZSC Lions wird ein Tor gestohlen – na und?
Auf Facebook teilenAuf X teilen
