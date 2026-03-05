freundlich
Super League: Basel vs. GC und Thun vs. St.Gallen im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

GC will nach Lugano auch Basel düpieren +++ Thun empfängt den FCSG zum Spitzenkampf

05.03.2026, 19:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • Der FC Thun kann am Donnerstag in der 28. Runde der Super League im Heimspiel gegen den ersten Verfolger St. Gallen einen weiteren riesigen Schritt Richtung erster Meistertitel machen.
  • Zu Gast ist im Berner Oberland der erste Verfolger St. Gallen. Elf Runden vor Schluss weisen die Ostschweizer 14 Punkte Rückstand auf.
  • In anderen Sphären bewegt sich der Titelverteidiger FC Basel, der auf die Grasshoppers trifft. Für die Basler geht es darum, sich zumindest einen Europacup-Platz zu sichern, der Zweitletzte GC braucht am Tabellenende jeden Punkt.
  • Beide Partien werden um 20.30 Uhr angepfiffen. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

