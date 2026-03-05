Liveticker
GC will nach Lugano auch Basel düpieren +++ Thun empfängt den FCSG zum Spitzenkampf
Das Wichtigste in Kürze:
- Der FC Thun kann am Donnerstag in der 28. Runde der Super League im Heimspiel gegen den ersten Verfolger St. Gallen einen weiteren riesigen Schritt Richtung erster Meistertitel machen.
- Zu Gast ist im Berner Oberland der erste Verfolger St. Gallen. Elf Runden vor Schluss weisen die Ostschweizer 14 Punkte Rückstand auf.
- In anderen Sphären bewegt sich der Titelverteidiger FC Basel, der auf die Grasshoppers trifft. Für die Basler geht es darum, sich zumindest einen Europacup-Platz zu sichern, der Zweitletzte GC braucht am Tabellenende jeden Punkt.
- Beide Partien werden um 20.30 Uhr angepfiffen. (abu/sda)