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Playoff-Final: HC Davos empfängt Fribourg zu Spiel 3 – im Liveticekr

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Gibt es den ersten Heimsieg im Playoff-Final oder schafft Fribourg erneut das Break?

22.04.2026, 18:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Mittwochabend geht der Playoff-Final in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft zwischen Davos und Fribourg-Gottéron in die nächste Runde.
  • Nach je einem Auswärtssieg steht es in der Best-of-7-Serie 1:1 unentschieden.
  • Mit dem 3:1-Erfolg am Montagabend in Freiburg hat der HCD bewiesen, dass er zwei Tage nach der ersten Heimniederlage in diesen Playoffs auf Rückschläge reagieren kann.
  • Solche gab es für den Rekordmeister und souveränen Qualifikationssieger in dieser Saison bisher kaum. Nun versuchen die Bündner mit einem Heimsieg erstmals vorzulegen.
  • Spielbeginn ist um 20 Uhr. Mit watson und 3+ oder TV 24 bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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