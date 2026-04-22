Liveticker
Gibt es den ersten Heimsieg im Playoff-Final oder schafft Fribourg erneut das Break?
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Mittwochabend geht der Playoff-Final in der Schweizer Eishockey-Meisterschaft zwischen Davos und Fribourg-Gottéron in die nächste Runde.
- Nach je einem Auswärtssieg steht es in der Best-of-7-Serie 1:1 unentschieden.
- Mit dem 3:1-Erfolg am Montagabend in Freiburg hat der HCD bewiesen, dass er zwei Tage nach der ersten Heimniederlage in diesen Playoffs auf Rückschläge reagieren kann.
- Solche gab es für den Rekordmeister und souveränen Qualifikationssieger in dieser Saison bisher kaum. Nun versuchen die Bündner mit einem Heimsieg erstmals vorzulegen.
- Spielbeginn ist um 20 Uhr. Mit watson und 3+ oder TV 24 bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
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