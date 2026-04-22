Lian Bichsel im Dress der Dallas Stars. Bild: keystone

Warum Bichsel für die Heim-WM suspendiert bleibt, obwohl Fischer weg ist

Die Eishockey-WM in der Schweiz wird definitiv ohne Lian Bichsel stattfinden. Der NHL-Verteidiger bleibt bis nach dem Turnier suspendiert.

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Die Ära von Patrick Fischer als Schweizer Nationaltrainer ist vergangene Woche abrupt beendet worden. Der 50-Jährige war darüber gestolpert, dass er einem Journalisten erzählt hatte, er sei mit einem gefälschten Covid-Impfzertifikat an die Olympischen Spiele 2022 gereist.

Fischers Abgang hatte auch für andere Konsequenzen. Etwa für Lian Bichsel, den 21-jährigen Verteidiger der Dallas Stars in der NHL. Fischer hatte Bichsel aus dem Nationalteam verbannt und ihn bis nach dieser Saison mit einer internen Sperre belegt, weil er einst das Aufgebot für ein Nachwuchs-Nationalteam ausgeschlagen hatte. Nicht mehr mit Fischer, dafür neu mit Bichsel – das schien eine Möglichkeit für die WM in Zürich und Freiburg zu sein.

Als er noch für die Schweiz spielen durfte: Bichsel 2022 in der U20-Nati. Bild: keystone

Bichsel für Cadieux kein Thema

Doch dazu wird es nicht kommen. Der neue Nationaltrainer Jan Cadieux sagte an einem Medientermin am Mittwoch, Bichsel bleibe bis nach der WM suspendiert. «Es gab eine Sperre und diese Sperre gilt bis nach der WM», betonte Cadieux.

«Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Dieser Entscheid wurde von vielen verschiedenen Personen getroffen», sagte Fischers Nachfolger. Pikant: Der Verwaltungsrat des Verbands hatte Bichsels Suspendierung gemäss Informationen von watson-Eismeister Klaus Zaugg aufgehoben. Somit lag der Puck bei Cadieux.

«Persönlich eine sehr grosse Sache»

Vergangene Woche sprach Bichsel mit watson über seine Suspendierung. «Es ist schmerzhaft, nicht im Line-up für das Schweizer Team stehen zu können», sagte der Verteidiger. «Viele Leute denken gar nicht daran, dass es auch persönlich eine sehr grosse Sache ist, nicht an den Olympischen Spielen oder der Heim-WM teilnehmen zu können.»

Mit den Dallas Stars ist Bichsel zur Zeit in den Playoffs um den Stanley Cup engagiert. Die Serie gegen Minnesota Wild steht 1:1. Erreichen die Texaner die nächsten Runden, geht die Saison von Lian Bichsel ohnehin in der NHL weiter – und er hätte auch bei einer Begnadigung der Swiss Ice Hockey Federation nicht an der WM dabei sein können. (ram/riz)