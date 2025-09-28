Liveticker
Macht Basel Druck auf die Ligaspitze? Dafür braucht es einen Sieg gegen Luzern
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Sonntagnachmittag kommt es zum Duell zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern.
- Mit einem Sieg könnte der FCB Leader St.Gallen näher auf die Pelle rücken. Luzern hingegen muss nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen eine Reaktion zeigen.
- Im zweiten Spiel am späteren Sonntagnachmittag treffen der FC Sion und Lausanne-Sport aufeinander. Anpfiff ist in beiden Stadien um 16.30 Uhr. Mit watson bist du immer live informiert.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
