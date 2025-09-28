wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League im Liveticker: Der FC Basel empfängt den FC Luzern

Liveticker

Macht Basel Druck auf die Ligaspitze? Dafür braucht es einen Sieg gegen Luzern

28.09.2025, 15:3028.09.2025, 16:10

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Sonntagnachmittag kommt es zum Duell zwischen dem FC Basel und dem FC Luzern.
  • Mit einem Sieg könnte der FCB Leader St.Gallen näher auf die Pelle rücken. Luzern hingegen muss nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen eine Reaktion zeigen.
  • Im zweiten Spiel am späteren Sonntagnachmittag treffen der FC Sion und Lausanne-Sport aufeinander. Anpfiff ist in beiden Stadien um 16.30 Uhr. Mit watson bist du immer live informiert.
Interview
Luzern-Sportchef Meyer: «Externe Spieler verpflichten wir nur mit einem klaren Plan»

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
2
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
3
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
4
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
5
Trump droht Gastgeber-Städten der WM 2026: «Das werden wir nicht zulassen»
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
3
«Arena» nach Prämienschock: Von Rabatten und Abnehmspritzen
4
Krimi bei der E-ID ++ Politologe geht von Ja aus ++ Ja beim Eigenmietwert
5
Bundesrat legt zwei Varianten zur Besteuerung von E-Autos vor – so sehen sie aus
Meistgeteilt
1
Kiew: massive russische Luftangriffe ++ Spionageverdacht wegen Drohnen über Deutschland
2
Trumps Familie hat ihr Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
3
«Dritte Republik»: FPÖ-Chef schwört Partei auf Umbruch ein
4
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
5
Bencic steht in Peking im Achtelfinal +++ Leverkusen länger ohne Stürmer Schick
Im härtesten WM-Rennen der Geschichte: Marlen Reusser strebt nach nächstem Coup
Nach ihrer Goldfahrt im Zeitfahren strebt Marlen Reusser am heutigen Samstag (ab 12.05 Uhr) im Strassenrennen der WM in Ruanda den nächsten Coup an. Es dürfte das härteste WM-Rennen der Geschichte werden.
Die WM-Mission in Ruanda ist für Marlen Reusser noch nicht zu Ende. Nach Gold im Zeitfahren und Bronze im Mixed-Teamzeitfahren hat die Bernerin die Chance, mit einer dritten Medaille zur grossen Figur dieser historischen ersten Strassen-WM auf afrikanischem Boden zu werden. Reusser zählt zu den wenigen Fahrerinnen, die in Kigali das komplette Programm bestreiten – ein physisch wie mental fordernder Kraftakt.
Zur Story