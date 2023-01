Die Zürcher haben am 28. Dezember die Entlassung von Trainer Rikard Grönborg bekanntgegeben. Der Schwede wurde durch Rückkehrer Marc Crawford ersetzt. Bringt der Kanadier die Zürcher nach zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstrasse? (ram/sda)

Um 20 Uhr endet die kurze Feiertagspause in der National League. Im Spiel zwischen den ZSC Lions und Biel kommt es zum Duell zwischen dem Dritten und dem Zweiten.

Etwas mehr als drei Wochen nach dem 1:6 gegen Portugal spricht Granit Xhaka erstmals über das Schweizer Debakel im WM-Achtelfinal. Der Captain der Nationalmannschaft reagiert auch auf die Debatte um seine Rolle im Team.

Lange hat Granit Xhaka geschwiegen. Lange brauchte er Zeit, um das krachende WM-Out in Doha zu verarbeiten. Nach Kurzferien mit der Familie ist der 30-Jährige für den zweiten Teil der Premier-League-Saison wieder in London. An Silvester (18.30 Uhr) geht die Saison für den Tabellenführer mit dem Gastspiel bei Brighton & Hove Albion weiter.