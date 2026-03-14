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Schlechtes Wetter: Super-G von Courchevel ist abgesagt

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Der Weltcup-Super-G der Männer in Courchevel muss wegen der schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden. Starker Schneefall, Nebel und die generellen Aussichten für den Tag verhindern das Rennen im WM-Ort von 2023, wie die FIS mitteilt.

Der Super-G werde ersatzlos gestrichen, so der Weltverband weiter. Der Fokus gelte ganz der Pistenpräparation für Sonntag. Dann ist in Courchevel wiederum ein Super-G angesetzt. Der Rennbeginn ist für 10.45 Uhr vorgesehen.

Im Kampf um den Sieg in der Disziplinen-Wertung liegt Marco Odermatt klar in Führung. Der Nidwaldner, der seit Freitag als fünffacher Gesamtweltcup-Sieger feststeht, führt in der Super-G-Wertung mit 158 Punkten Vorsprung vor dem Österreicher Vincent Kriechmayr.

Der letzte Super-G der Saison findet am 22. März beim Weltcup-Finale in Norwegen statt. (sda)