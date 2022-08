Conference League: Das Duell Anderlecht gegen Young Boys im Liveticker

Die Young Boys haben die Teilnahme an der Gruppenphase der Conference League fest in ihren Planung einkalkuliert. Doch dieses Saisonziel ist für die Berner nach halbem Pensum nicht einfacher zu erreichen geworden. Im Gegenteil. Die heimstarken Young Boys verloren zu Hause 0:1 gegen Belgiens Rekordmeister Anderlecht.



Der Kader der Berner ist darauf ausgerichtet, einer Dreifachbelastung durch Meisterschaft, Cup und Europacup standzuhalten. Fällt von diesen drei erwarteten Aufgaben bereits die erste weg, liesse sich bei mindestens sechs Partien weniger die Belastung kaum noch so auf die Schultern der Belegschaft verteilen, dass alle im Team zufrieden sind. YB-Coach Raphael Wicky hat es bislang gut verstanden, die Rotationsmaschine am Laufen zu halten und Spieler von einer Partie zur nächsten auszutauschen. Ohne Europacup dürfte auch diese ins Stottern geraten.



Es ist für die Young Boys das bisher wichtigste Spiel der Saison. Um 20 Uhr wird in Brüssel angepfiffen, weil auch einige Millionen Prämien auf dem Spiel stehen. YB-Verwaltungsrat Christoph Spycher beteuerte unlängst, dass ein Scheitern der Young Boys gegen Anderlecht nicht ein Loch in die Kassen der Berner reissen würde - der erfolgreichen letzten Jahre sei Dank. Sportlich wäre eine Conference League YB aber dennoch unerwartet - und enttäuschend.

Bild: keystone