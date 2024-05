Schwingerkönig Joel Wicki, Werner Schlegel, Joel Strebel und Benjamin Gapany sind die Sieger der vier Kantonalfeste zum Auftakt der Kranzfest-Saison.



In Cham musste Joel Wicki seinen 23. Kranzfestsieg, den zweiten am Zuger Kantonalfest nach 2022, hart erdauern. Der Entlebucher aus Sörenberg liess sich im 2. Gang vom wiedererstarkten Zuger Eidgenossen Marcel Bieri bezwingen. Bieri überraschte Wicki mit einem blitzartigen Übersprung. Dank drei Maximalnoten brachte es Wicki dennoch in den Schlussgang. In diesem besiegte er nach nur 20 Sekunden den 20-jährigen Florian Grab, den Sohn des früheren Unspunnen-Siegers Martin Grab.

Bild: keystone

In Abwesenheit des an der Schulter verletzten Samuel Giger gewann der 21-jährige Werner Schlegel als einer der Favoriten zum zweiten Mal nach 2021 das Thurgauer Kantonalfest in Ermatingen. Im Schlussgang setzte sich der St. Galler nach vier Minuten am Boden gegen Mario Schneider durch, der als Schwinger des gastgebenden Verbandes bei der Nominierung für den Schlussgang dem punktgleichen St. Galler Damian Ott vorgezogen wurde.

Bild: keystone

Benjamin Gapany erbte am Freiburger Kantonalfests in Frasses den Festsieg, nachdem der Schlussgang zwischen Lario Kramer und Matthias Aeschbacher resultatlos verlaufen war. Der Aargauer Joel Strebel besiegte im Schlussgang des Solothurner Kantonalen in Kestenholz mit einer schnellen Entscheidung Patrick Räbmatter. (nih/sda)