Liveticker
Lugano steht unter Druck und braucht in Zürich das Break – fallen die Löwen heute?
Das Wichtigste in Kürze:
- Lugano liegt trotz zweier guter Leistungen in den Playoff-Viertelfinals gegen den Titelverteidiger ZSC Lions mit 0:2 Siegen in Rückstand.
- Wollen die Bianconeri zum ersten Mal seit 2018 eine Playoff-Serie gewinnen, können sie sich am Mittwoch in Zürich wohl keine weitere Niederlage erlauben.
- Allerdings stehen die Tessiner vor einer Herkulesaufgabe, gingen doch die letzten sechs Auswärtsspiele gegen die Lions mit einem Torverhältnis von 8:27 allesamt verloren.
- Im hart umkämpften Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne steht es 1:1. Am Mittwoch geniessen wieder die Genfer Heimrecht. Servette strebt den fünften Sieg in Serie gegen den LHC vor heimischem Publikum an.
- Beide Partien beginnen um 20.00 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)
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