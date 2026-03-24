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Wettskandal erschüttert den tschechischen Fussball – dutzende Festnahmen

From left: Chairman of the Ethics Committee of the Football Association of the Czech Republic FACR Martin Holub, Integrity Officer of the FACR Kamil Javurek and President of the FACR David Trunda at a ...
Die Funktionäre des tschechischen Fussballverbands informieren über den Wettskandal.Bild: IMAGO/CTK Photo

Wettskandal erschüttert den tschechischen Fussball – dutzende Festnahmen

Ein Wettskandal erschüttert den tschechischen Fussball. Bei einer gross angelegten Razzia nimmt die Polizei mehrere Dutzend Personen fest.
24.03.2026, 13:0324.03.2026, 13:04

Gemäss einem Vertreter der Staatsanwaltschaft hat es an verschiedenen Orten Hausdurchsuchungen sowie Verhöre der Verdächtigen gegeben. Es gehe um den Verdacht der Spielmanipulation und des Wettbetrugs.

Weitere Informationen könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gegeben werden, hiess es weiter. Zuerst hatte das Nachrichtenportal «iSport.cz» über den Fall berichtet. Es sprach von der «grössten Polizeirazzia in der Geschichte des tschechischen Fussballs». Der nationale Fussballverband FACR berief eine ausserordentliche Sitzung seines Vorstands ein.

Man arbeite von Anfang an mit den Ermittlungsbehörden zusammen, sagte Verbandspräsident David Trunda. Die Ethikkommission habe 47 Disziplinarverfahren eingeleitet. «Ich tue alles, damit die Wettmafia aus dem Umfeld des tschechischen Sports verschwindet», betonte Trunda.

In den Fall seien mehr als 40 Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter und Vereinsvertreter verwickelt – von der vierten bis zur ersten Liga, berichtete «iSport.cz». Auch Nachwuchs-Wettbewerbe seien betroffen. Der Aktion seien dreijährige Ermittlungen vorausgegangen, die auch in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt seien. Es gehe um verdächtige Spiele im Zeitraum seit dem Jahr 2023.

Weitere Festnahmen im türkischen Wettskandal

Erst im vergangenen Herbst war ein Skandal um Wettbetrug in der Türkei publik geworden und hatte den dortigen Fussball in eine schwere Krise gestürzt. (sda/dpa)

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