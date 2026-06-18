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Südafrika und Tschechien stehen mit dem Rücken zur Wand: Wem gelingt der Befreiungsschlag?
- Tschechien und Südafrika starteten beide mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft. Um weiterhin gute Chancen auf eine Sechzehntelfinalqualifikation zu haben, brauchen beide Teams dringend Punkte.
- Während Südafrika gegen Mexiko im WM-Eröffnungsspiel chancenlos blieb und gleich zwei Spieler mit Rot vom Platz flogen, verlor Tschechien trotz Führung knapp mit 1:2 gegen Südkorea. Die heutige Partie startet um 18 Uhr Schweizer Zeit und kann bei watson live im Stream und Ticker mitverfolgt werden.
- Co-Gastgeber Mexiko trifft in der Nacht auf Freitag im Spitzenspiel der Gruppe A auf Südkorea. (riz)