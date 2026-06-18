Zeigt die Nati nach der «Katarstrophe» eine Reaktion? Das Wichtigste vor dem Bosnien-Spiel

Der Bau des SoFi-Stadions in Los Angeles hat 5,5 Milliarden US-Dollar gekostet. Insgesamt haben 71'000 Zuschauer in dem riesigen Koloss Platz. 50 Meter über dem Rasen schwebt ein gigantischer Screen in Ringform. Normalerweise ist das Stadion die Heimspielstätte der beiden NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. Es ist damit zurechnen das mehr bosnische als Schweizer-Fans im Stadion zu sehen sein werden.