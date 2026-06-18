Als Bosnien am Freitag auf Kanada traf, sass Weltstar Edin Dzeko die gesamte Partie auf der Bank. Steht der Stürmer heute in der Startelf? Bosnien-Trainer Sergej Barbarez hält sich bedeckt, auf die Frage ob Dzeko gegen die Schweiz in der Startelf stehen wird. «Ich weiss es nicht», antwortete Barabarez mit einem Schmunzeln.
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Zeigt die Nati nach der «Katarstrophe» eine Reaktion? Das Wichtigste vor dem Bosnien-Spiel
- Das Schweizer Nationalteam bestreitet am Donnerstag sein zweites WM-Gruppenspiel. In Inglewood, unweit von Los Angeles, kommt es zum Duell mit Bosnien-Herzegowina.
- Beide Teams sind mit einem 1:1 ins Turnier gestartet, wobei die Bosnier mit dem Unentschieden gegen Co-Gastgeber Kanada deutlich zufriedener sein konnten als die Schweizer. Diese führten gegen Aussenseiter Katar lange, mussten in der Nachspielzeit jedoch noch den Ausgleich hinnehmen.
- Nun ist vom mit hohen Ambitionen gestarteten Team von Trainer Murat Yakin eine Reaktion gefordert. Die Partie beginnt um 12.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr Schweizer Zeit).
- Drei Stunden später findet das andere Spiel der Gruppe B zwischen Co-Gastgeber Kanada und Katar in Vancouver statt. Mexiko, ebenfalls Co-Gastgeber der WM, und Südkorea treffen im letzten Spiel des Tages in Zapopan aufeinander. (riz/sda)
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Ist Dzeko wieder fit?
Yakin lässt sich bisher nicht in die Karten blicken
Einen Tag vor dem Bosnien-Kracher sagt Nati-Trainer Murat Yakin, dass es möglich ist, dass es in der Startaufstellung zu Änderungen kommen könnte. Auf Youngster Johan Manzambi antwortet Yakin: «Er wird spielen. Ob von Beginn an oder erst im Lauf des Spiels, werden wir aber sehen.»
In diesem riesigen Stadion findet das Spiel statt
Der Bau des SoFi-Stadions in Los Angeles hat 5,5 Milliarden US-Dollar gekostet. Insgesamt haben 71'000 Zuschauer in dem riesigen Koloss Platz. 50 Meter über dem Rasen schwebt ein gigantischer Screen in Ringform. Normalerweise ist das Stadion die Heimspielstätte der beiden NFL-Teams Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers. Es ist damit zurechnen das mehr bosnische als Schweizer-Fans im Stadion zu sehen sein werden.
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Auf das müssen die Schweizer heute achten
Die Ausgangslage
Nach dem ersten Spieltag haben alle vier Teams einen Punkt auf dem Konto. Auch die Partie zwischen Kanada und Bosnien endete in der ersten Runde mit einem 1:1-Unentschieden. Die ersten beiden Teams erreichen die K.o.-Phase sicher sowie die acht besten Drittplatzierten.
Um 21 Uhr beginnt die Partie
Heute Abend um 21 Uhr Schweizer Zeit trifft die Schweizer Nationalmannschaft auf Bosnien-Herzegowina. Kann die Nati nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen Katar eine Reaktion zeigen?