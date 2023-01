Ski live: 2. Abfahrt in Kitzbühel mit Feuz in Ticker und TV

«The Last Of Us» – Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Mindestens zehn Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz, YB hat sein Selbstverständnis aus den Titeljahren 2018 bis 2021 wieder gefunden. Das liegt auch an Fabian Rieder. Bleibt er bis im Sommer in Bern? Eine Auslegeordnung.

Frühlingsgefühle ist man sich in diesem Winter in der ganzen Schweiz gewohnt. In Bern kommen sie allerdings noch etwas ausgeprägter vor. YB lässt die Herzen wieder höher schlagen, 20'270 Saisonkarten hat der Verein verkauft – das sind so viele wie noch nie, Rekord.