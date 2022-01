Ski Alpin: Der Slalom in Wengen mit Liveticker und Stream

Was im Prozess für Djokovics Ausweisung spricht – und was dagegen

Der Zauberzwerg, der die Torheit der Sportchefs und Liga-Generäle entlarvt

Stell Dir vor, ein junger Schweizer erzielt so viele Tore wie kein anderer Spieler in der Swiss League und gleich viele wie der Beste der National League. Aber trotzdem will ihn in der höchsten Liga keiner haben. Eine wundersame Geschichte aus unserem Hockey, in der nicht ganz überraschend auch der SC Bern eine wenig rühmliche Rolle spielt.

Nach 25 Sekunden zappelt der Puck bereits im Netz von Simon Rytz. Einem der besten Torhüter der Swiss League. Thurgau führt in Olten 1:0. Der frühe Treffer ist Gold wert. Nun kann Thurgau kontern und gewinnt am Ende 3:1.