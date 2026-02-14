bedeckt, wenig Regen
Super League: YB gegen Winterthur live im Ticker und Stream

Schlusslicht Winti möchte die Young Boys ärgern ++ Luzern nimmt den FCZ auseinander

14.02.2026, 17:0014.02.2026, 20:28
Inhaltsverzeichnis
YB – Winterthur (Liveticker)St.Gallen – GC 0:0FC Zürich – FC Luzern 1:4Die TabelleDie Torschützenliste

YB – Winterthur (Liveticker)

St.Gallen – GC 0:0

Der FC St. Gallen verpasst den budgetierten Heimsieg gegen die Grasshoppers. Das torlose Remis hätten die Ostschweizer in der ersten Halbzeit verhindern können.

Der junge St. Galler Goalgetter Alessandro Vogt hätte die Partie am ehesten in andere Bahnen lenken können. Der U21-Nationalspieler vergab nach einer halben Stunde eine gute Torchance und hatte kurz vor der Pause Pech, als sein Schuss nur an den Pfosten abgelenkt wurde. Danach behielt der FCSG zwar das Spieldiktat, blieb aber wirkungslos. Ganz zum Ende hin standen die Grasshoppers dem Sieg sogar näher als die Gastgeber. Goalie Lawrence Ati Zigi hielt den einen Punkt fest.

Oscar Clemente (GC), links, gegen Christian Witzig (SG) im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (FCSG) und dem Grasshopper Club Zuerich (GC), am Samstag, 14. ...
Beide Teams hatten mit dem schlechten Wetter in St.Gallen zu kämpfen.Bild: keystone

Dieser eine Zähler bringt den FC St. Gallen nicht weiter. Um nochmals Spannung im Titelrennen zu schaffen, benötigt die Mannschaft von Enrico Maassen mehr als bloss Unentschieden. Am Sonntag könnte der FC Thun daheim gegen Sion mit einem achten Sieg in Folge den Vorsprung gegenüber den St. Gallern auf 15 Punkte erhöhen. GC startet derweil den nächsten Versuch für den ersten Sieg in diesem Jahr am kommenden Wochenende im Derby gegen den FC Zürich.

St.Gallen - Grasshoppers 0:0
SR Gianforte.
St.Gallen: Zigi; Okoroji, Gaal (88. Kleine-Bekel), Stanic; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa (81. Weibel), Witzig (88. Ruiz); Vogt (69. Besio), Balde (70. Verinac).
Grasshoppers: Hammel; Ngom, Köhler, Mikulic; Stroscio (83. Diarrassouba), Meyer, Hassane, Krasniqi (69. Ullmann); Marques (46. Clemente), Lee Young-Jun (62. Plange), Jensen (83. Tsimba).
Verwarnungen: 36. Krasniqi, 39. Gaal, 55. Stroscio, 69. Daschner, 70. Clemente, 80. Verinac, 84. Stanic, 86. Diarrassouba, 88. Tsimba.

FC Zürich – FC Luzern 1:4

Der FC Zürich erreicht in dieser Saison einen neuen Tiefpunkt. Er unterliegt daheim sang- und klanglos dem FC Luzern mit 1:4.

Am Mittwoch hatte der FCZ endlich zum Siegen zurückgefunden. Das 3:0 gegen Winterthur war der erste Dreier seit Anfang Dezember und hätte als Startpunkt für eine diesmal positive Serie dienen sollen. Doch weit gefehlt. Die Zürcher gingen im eigenen Stadion gegen den vor diesem Spieltag in der Tabelle einen Punkt zurückliegenden FCL regelrecht unter.

Luzerner Jubel nach dem 0:2 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Zuerich und dem FC Luzern, vom Samstag, 14. Ferbruar 2026 im Stadion Letzigrund in Zuerich. (KEYSTONE ...
Der FC Luzern liess dem FCZ keine Chance.Bild: keystone

Der einstige FCZ-Junior Matteo Di Giusto eröffnete das Skore in der 15. Minute mit seinem neunten Saisontor. Es folgten Treffer von Oscar Kabwit (29.), Bung Freimann (64.) und Lucas Ferreira (68.) für die in allen Belangen besseren Gäste, die auf das 4:3 gegen GC einen weiteren spektakulären Sieg folgen liessen.

Mit etwas mehr Glück und Effizienz wäre jener am Samstagabend sogar noch höher ausgefallen. Zweimal trafen die Luzerner nur den Pfosten, und ein Tor wurde wegen eines Handspiels vom VAR annulliert.

Lucas Ferreira (FCL) jubelt nach dem 0:4 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Zuerich und dem FC Luzern, vom Samstag, 14. Ferbruar 2026 im Stadion Letzigrund in Zueri ...
Lucas Ferreira jubelt nach dem 4:0.Bild: keystone

Der FC Zürich, der in der Schlussviertelstunde nach der Roten Karte gegen Bung Freimann für eine Notbremse in Überzahl spielen konnte, brachte sehr wenige zustande und war in der Defensive überaus anfällig. Beim zweiten Gegentor sah auch der junge Keeper Silas Huber schlecht aus.

Zürich - Luzern 1:4 (0:2)
SR Fähndrich.
Tore: 15. M. Di Giusto (Dorn) 0:1. 29. Kabwit 0:2. 64. Freimann (M. Di Giusto) 0:3. 68. Lucas Ferreira (Kabwit) 0:4. 85. Emmanuel (Vujevic) 1:4.
Zürich: Huber; Kablan (46. Vujevic), Kamberi, Sauter, Comenencia (45. Hack); Tsawa, Reichmuth (60. Berisha), Krasniqi (60. Bangoura); N. Di Giusto (80. Fischer), Kény, Emmanuel.
Luzern: Loretz; Dorn, Freimann, Bajrami, Fernandes; Lucas Ferreira (75. Ottiger), Abe, Owusu, M. Di Giusto; von Moos (79. Winkler), Kabwit (75. Vasovic).
Bemerkungen: 78. Rote Karte gegen Freimann (Notbremse).
Verwarnungen: 46. Kabwit, 58. N. Di Giusto, 61. Owusu, 72. Bangoura. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

