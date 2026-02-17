Belinda Bencic startet gegen Jelina Switolina gut in den Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai und gewinnt den ersten Satz. Nach gut zwei Stunden ist es jedoch die Weltnummer 9 aus der Ukraine, die jubelt.
Das 6:4, 1:6, 3:6 gegen Switolina ist für Bencic (WTA 13) bereits die vierte Niederlage in Serie im «Head-to-Head». In den Direktbegegnungen der zwei Mütter führt Switolina, letzten Monat in Melbourne Halbfinalistin, mittlerweile mit 4:2 Siegen. (nih/sda)
