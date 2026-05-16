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Super League: Winterthur gegen Luzern – Jetzt live im Ticker

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Winterthur empfängt Luzern – los gehts auf der Schützenwiese

16.05.2026, 17:0016.05.2026, 17:58
  • Der FC Winterthur empfängt beim letzten Auftritt in der Super League den FC Luzern. Sportlich geht es um nichts mehr. Winterthur steht nach der 2:3-Niederlage unter der Woche gegen die Grasshoppers als Absteiger fest, GC bestreitet die Barrage. Jetzt bei Watson live im Ticker. (car/sda)

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