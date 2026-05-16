Liveticker
Winterthur empfängt Luzern – los gehts auf der Schützenwiese
- Der FC Winterthur empfängt beim letzten Auftritt in der Super League den FC Luzern. Sportlich geht es um nichts mehr. Winterthur steht nach der 2:3-Niederlage unter der Woche gegen die Grasshoppers als Absteiger fest, GC bestreitet die Barrage. Jetzt bei Watson live im Ticker. (car/sda)
Die Tabelle
Die Torschützenliste
Mehr Fussball:
- Beim HSV lieben die Fans Nati-Verteidiger Muheim: «Sie merken, dass ich …»
- Heidenheim hatte die Hoffnung aufgegeben – jetzt ist es plötzlich wieder «auf der Party»
- Hier erhält der FC Thun den Meisterpokal – da ist die Derbyklatsche «scheissegal»
- Kylian Mbappé kritisiert einmal mehr Marine Le Pen – die Politikerin schiesst zurück