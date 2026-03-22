Liveticker
Basel zu Gast auf der Schützenwiese: Verkürzt Schlusslicht Winti den Rückstand auf GC?
- Nachdem die Grasshoppers gleich eine 0:5-Niederlage bei Servette kassierten, hat Winterthur die grosse Chance, den Rückstand weiter zu verkleinern. Dafür muss aber gegen den amtierenden Meister aus Basel gepunktet werden. Aktuell hat der Rekordmeister noch fünf Zähler mehr auf dem Konto.
- Seit die Eulachstädter in die Super League aufgestiegen sind, konnten sie aber noch nie gegen den FCB gewinnen. In dieser Saison gab es bisher zwei Niederlagen. Auch Basel ist im Kampf um die europäischen Plätze auf Punkte angewiesen.
- Die Partie startet um 14 Uhr und kann live im Ticker mitverfolgt werden.