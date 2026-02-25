sonnig12°
Super League: Winterthur gegen Thun live im Ticker

Liveticker

Winti braucht einen Sieg, um an GC dranzubleiben – Leader Thun hat aber was dagegen

25.02.2026, 18:00

Ab 19 Uhr: FC Winterthur – FC Thun

Hier gelangst du zum Liveticker.

  • Am Mittwoch stehen sich mit dem FC Winterthur und dem FC Thun das Schlusslicht und der Leader der Super League gegenüber. Die Differenz zwischen den beiden Teams beträgt nach 25 Spielen 44 Punkte. Die Frage nach dem Favoriten stellt sich deshalb nicht. Die Thuner können mit einem neunten Sieg in Serie den Vorsprung auf den ersten Verfolger St. Gallen auf 14 Punkte ausbauen. Für Winterthur geht es darum, am Vorletzten GC dranzubleiben.
  • Die Partie musste am Samstag wegen unbespielbarem Terrain in Winterthur auf den Mittwoch verschoben werden. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Zoll beschlagnahmt Doping: Jetzt wird Verbindung zum Schweizer Sport geprüft
Bei einer europaweiten Aktion gegen den illegalen Onlinehandel hat das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 85 in die Schweiz adressierte Sendungen mit Dopingmitteln beschlagnahmt. Die Meldestelle Swiss Sport Integrity prüft nun Verbindungen zum Schweizer Sport.
Zur Story