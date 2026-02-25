Liveticker
Winti braucht einen Sieg, um an GC dranzubleiben – Leader Thun hat aber was dagegen
Ab 19 Uhr: FC Winterthur – FC Thun
- Am Mittwoch stehen sich mit dem FC Winterthur und dem FC Thun das Schlusslicht und der Leader der Super League gegenüber. Die Differenz zwischen den beiden Teams beträgt nach 25 Spielen 44 Punkte. Die Frage nach dem Favoriten stellt sich deshalb nicht. Die Thuner können mit einem neunten Sieg in Serie den Vorsprung auf den ersten Verfolger St. Gallen auf 14 Punkte ausbauen. Für Winterthur geht es darum, am Vorletzten GC dranzubleiben.
- Die Partie musste am Samstag wegen unbespielbarem Terrain in Winterthur auf den Mittwoch verschoben werden. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. (riz/sda)