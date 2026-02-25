In der Swiss League gingen gestern die Playoffs los. Bild: IMAGO/Sports Press Photo

In der Swiss League hat das Topskorer-Trikot einen neuen Look 🍔

Die Meldung von vergangener Woche war eigentlich fast nur eine Randnotiz wert. «Burger King wird offizieller Sponsor der Sky Swiss League», hiess es in der Mitteilung. Klar, die Swiss League ist finanziell nicht auf Rosen gebettet und nimmt fast jede neue Partnerschaft dankend an. Im Marketing-Gesülze über «Entschlossenheit», «Ehrgeiz» und «Streben nach Fortschritt» ging ein Satz aber beinahe unter.

Burger King übernimmt spezifisch das Sponsoring des Topskorers, der neu «Scorer King» genannt wird. «Im Rahmen dieses Engagements erhalten die besten Skorer jedes Clubs einen Helm und ein exklusives Trikot in den Farben von Burger King», und weil die Partnerschaft nicht erst ab der Saison 2026/27, sondern schon ab dem Start der diesjährigen Swiss-League-Playoffs gilt, wissen wir seit gestern Abend, wie das neue Scorer-King-Trikot aussieht.

Und zwar so:

Bild: instagram.com/skyswissleagueofficial

Eines ist klar: Ins Auge sticht das neue Topskorer-Trikot sofort. Ob es auch ästhetisch überzeugt, ist am Ende wohl Geschmackssache. Bilder in Action gibt es nur wenige. Immerhin ist ersichtlich, dass sich die Burger-King-Farben auf Bauch und Rücken beschränken. Die Ärmel der Leibchen sind dagegen in den Klubfarben gehalten – was die Unterscheidung der «Scorer Kings» des Heim- und Auswärtsteams erleichtert.

Fast schon eine vergebene Chance ist hingegen der Helm. Der ist schlicht in Schwarz oder Weiss gehalten – einfach noch mit einem kleinen Burger-King-Logo. Nach dem Motto «wenn schon, denn schon», hätte man den Helm auch in Form der bekannten Burger-King-Krone gestalten können – oder wenigstens ein Burgerbrötchen daraus machen. (abu)

Wer würde schon keinen Hockey-Helm in diesem Design wollen? bild: wikimedia

