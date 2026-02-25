klar
Super League: Winterthur verliert deutlich gegen Leader Thun

Der Thuner Ethan Meichtry jubelt nach seinem Tor zum 0-1 beim Fussballspiel der Super League FC Winterthur gegen den FC Thun auf der Schuetzenwiese in Winterthur am Mittwoch, 25. Februar 2026. (KEYSTO ...
Ethan Meichtry jubelt nach dem 1:0.Bild: keystone

Der Aufsteiger baut die Tabellenführung aus: Thun gewinnt zum neunten Mal hintereinander

25.02.2026, 18:0025.02.2026, 21:04

Der FC Thun setzt seine Siegesserie fort. Die Berner Oberländer feiern mit dem 3:0 in Winterthur den neunten Erfolg in Serie und bauen die Führung an der Spitze der Super League gegenüber St. Gallen auf 14 Punkte aus.

Dass das Spiel auf der Schützenwiese vier Tage später als geplant stattfand, störte die Thuner nicht. Der Überflieger der Liga liess zwar in der ersten Halbzeit einige Torchancen ungenutzt, schlug dann aber bald nach Wiederanpfiff innerhalb von knapp fünf Minuten gleich zweimal zu. Ethan Meichtry erzielte sein achtes Saisontor, bevor Elmin Rastoder seinen elften Treffer schoss.

Elmin Rastoder mit dem 2:0.Video: SRF

Rastoder kam bei seinem Schuss zugute, dass der Rasen im Strafraum, der am letzten Samstag noch teilweise gefroren gewesen war, recht uneben und abgenützt war. Winterthurs Keeper Stefanos Kapino sah auch deshalb bei dieser Aktion unglücklich aus. Der Grieche ist ohnehin nicht zu beneiden. Er kassierte später auch noch das 0:3 durch Kastriot Imeri und musste zum 75. Mal in der laufenden Meisterschaft hinter sich greifen, so oft wie noch kein anderer Goalie in der Super League nach 26 Runden.

Der FC Thun hielt sich schadlos und war nach einer ausgeglichen Startphase souverän auf Siegkurs. Der einzige Wermutstropfen für das Team von Mauro Lustrinelli war der verletzungsbedingt Ausfall von Shootingstar Meichtry. Der Schweizer U21-Nationalspieler musste nach einer Stunde mit schmerzendem Knie und humpelnd vom Feld.

Winterthur - Thun 0:3 (0:0)
7300 Zuschauer. - SR Sanli.
Tore: 55. Meichtry (Matoshi) 0:1. 59. Rastoder (Matoshi) 0:2. 83. Imeri (Dursun) 0:3.
Winterthur: Kapino; Durrer, Arnold, Kryeziu; Rohner (60. Smith), Stéphane Cueni, Zuffi (76. Schneider), Sidler (88. Essiam); Jankewitz (60. Golliard); Hunziker, Burkart (76. Maluvunu).
Thun: Steffen; Fehr, Montolio (85. Heule), Bamert, Bürki; Roth, Käit; Meichtry (65. Imeri), Matoshi (65. Reichmuth); Labeau (76. Dursun), Rastoder (76. Ibayi).
Verwarnungen: 24. Kryeziu. (riz/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

