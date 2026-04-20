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Gottéron will den nächsten Sieg, der HCD die Finalserie ausgleichen
- Nach dem emotionsgeladenen Auftakt in den Playoff-Final um die Schweizer Eishockey-Meisterschaft will Fribourg-Gottéron heute Abend (20 Uhr) den 3:2-Auswärtstag vom Samstag in Davos bestätigen.
- Qualifikationssieger Davos war als Favorit in den Final gestartet, nun liegt das Momentum bei Gottéron. Die Bündner haben in dieser Saison beide Spiele in Freiburg verloren.
- Meister wird, wer vier Siege hat. Maximal geht der Final also über sieben Spiele. (ram/sda)