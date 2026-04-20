wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Playoff-Final Spiel 2 live: Schafft der HCD in Fribourg den Ausgleich?

Liveticker

Gottéron will den nächsten Sieg, der HCD die Finalserie ausgleichen

20.04.2026, 16:2320.04.2026, 16:23
  • Nach dem emotionsgeladenen Auftakt in den Playoff-Final um die Schweizer Eishockey-Meisterschaft will Fribourg-Gottéron heute Abend (20 Uhr) den 3:2-Auswärtstag vom Samstag in Davos bestätigen.
  • Qualifikationssieger Davos war als Favorit in den Final gestartet, nun liegt das Momentum bei Gottéron. Die Bündner haben in dieser Saison beide Spiele in Freiburg verloren.
  • Meister wird, wer vier Siege hat. Maximal geht der Final also über sieben Spiele. (ram/sda)
Eismeister Zaugg
Gottéron, der Sündenbock und Struktur statt offensiver Wahnsinn
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die hässlichsten und kuriosesten Pokale im Sport
1 / 38
Die hässlichsten und kuriosesten Pokale im Sport

Loïs Boisson erhält für den Turniersieg beim WTA-Turnier in Hamburg einen Minatur-Schiffscontainer.
quelle: imago/hmb-media / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir testen Gruyère vom Käse-Weltmeister
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Hätte in Quarantäne gehen können»: BAG-Lévy äussert sich zu Patrick Fischer
Die Direktorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), Anne Lévy, hat im Interview mit dem «SonntagsBlick» die Bestellung von 61 Millionen Covid-Impfdosen für die Schweiz verteidigt. Zudem äusserte sich Lévy sich zum Fall Patrick Fischer.
«Es gab zu Beginn der Pandemie einen harten Wettbewerb um die Verfügbarkeit. Es war nicht klar, welche Firma die besten Impfstoffe hat. Stellen Sie sich vor, wir hätten auf den falschen gesetzt oder zu wenig bestellt!», sagte Lévy der Zeitung. 17 Millionen der gekauften Dosen seien in der Schweiz verimpft, acht Millionen an andere Länder gespendet worden. Der Rest sei teils vernichtet, teils nicht bezogen, aber bezahlt worden.
Zur Story