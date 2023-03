Ski live im SRF Stream und Ticker: Der Super-G der Frauen in Soldeu

Liveticker

Gut-Behrami greift nach der Kristallkugel im Super-G

Rennbeginn 10.00 Uhr

Lara Gut-Behrami hat die Chance, zum vierten Mal nach 2014, 2016 und 2021 die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Super-G-Wertung zu gewinnen. Die Tessinerin ist beim Final in Soldeu in Andorra im letzten Weltcup-Super-G der Saison eine von fünf Fahrerinnen, die sich noch Hoffnungen auf die Trophäe machen können.

Gut-Behrami liegt im Zwischenklassement mit 19 Punkten Rückstand auf die Italienerin Elena Curtoni auf Platz 2. Hinter ihr folgen die Österreicherin Cornelia Hütter, die Norwegerin Ragnhild Mowinckel und Federica Brignone, eine weitere Italienerin, mit Rückständen von 25, 26 und 44 Punkten. (ram/sda)