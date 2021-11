Liveticker

Meister YB will bei Aufsteiger GC die Talfahrt stoppen

Los gehts um 18 Uhr:

Zum ersten Mal seit mehr als sieben Jahren haben die Young Boys drei Pflichtspiele in Folge verloren: eines im Cup (in Lugano), eines in der Liga (in St.Gallen) und eines in der Champions League (in Villarreal). Nun geht es erneut auswärts ran: In Zürich bei GC.

Fängt sich der angeschlagene Meister im Gastspiel beim Aufsteiger – oder öffnet er dem FC Basel die Tür im Meisterrennen mit einer weiteren Niederlage weiter? Auch in Zürich müssen die Berner ohne die Leistungsträger David von Ballmoos, Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame auskommen. (ram/sda)