YB-Goalie Faivre streckt sich vergeblich: GC geht in Führung. Bild: keystone

GC nahe am Coup gegen den Meister – Siebatcheu rettet YB in der Nachspielzeit

In der 93. Minute zieht der Schweizer Meister den Kopf aus der Schlinge: Jordan Siebatcheu trifft bei GC zum 1:1 für die Young Boys. In Extremis gelingt es den Bernern, die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Folge abzuwenden.

* folgt mehr *

1:0 GC: Allan Arigoni (26.). Video: SRF

1:1 YB: Jordan Siebatcheu (93.). Video: SRF

Grasshoppers - Young Boys 1:1 (1:0)

7736 Zuschauer. - SR Jaccottet.

Tor: 26. Arigoni (Pusic) 1:0. 93. Siebatcheu (Aebischer) 1:1.

Grasshoppers: Moreira; Loosli, Diani (87. Hoxha), Toti Gomes; Arigoni (73. Cvetkovic), Herc, Kawabe, Schmid; Pusic (72. Lenjani); Bonatini, Sène (87. Da Silva).

Young Boys: Faivre; Maceiras (64. Hefti), Bürgy, Lauper, Lefort (64. Garcia); Fassnacht (13. Ngamaleu), Aebischer, Sierro (64. Siebatcheu), Rieder (82. Sulejmani); Elia, Kanga.

Bemerkungen: Grasshoppers ohne Momoh (gesperrt), Abrashi, Bolla, Margreitter, Morandi, Nadjack und Santos (alle verletzt). Young Boys ohne Von Ballmoos, Nsame, Camara, Zesiger, Petignat, Monteiro (alle verletzt) und Lustenberger (Comeback in der U21). 13. Fassnacht mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt. Verwarnungen: 9. Sène (Foul), 33. Loosli (Foul), 35. Sierro (Foul), 82. Bürgy (Foul), 93. Garcia (Foul), 94. Da Silva (Unsportlichkeit).

Die Tabelle

(ram/sda)