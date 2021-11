Die City-Spieler feiern Baillys Eigentor zur 1:0-Führung. Bild: keystone

Barça verspielt 3:0-Führung +++ Manchester-Derby geht diskussionslos an City

Premier League

Manchester United – Manchester City 0:2

War es das für Ole Gunnar Solskjaer? Die TV-Kameras fingen den Trainer von Manchester United in der Nachspielzeit ein, wie er im strömenden Regen stand. Ein Bild mit Symbolgehalt, denn der Norweger hat mit seinem Team erneut ein kapitales Spiel verloren und damit drei der letzten vier Meisterschaftspartien. Das Stadtderby gegen Manchester City war schon zur Pause vorentschieden.

0:1 ManCity: Eric Bailly (7.). Video: streamja

0:2 ManCity: Bernardo Silva (45.). Video: streamja

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die «Red Devils» harmlos und chancenlos – zum ersten Corner kamen sie beispielsweise erst in der 95. Minute. Die Einwechslungen von Jadon Sancho, Marcus Rashford und Donny van de Beek brachten in der zweiten Halbzeit keine Besserung. Goalie David de Gea verhinderte eine noch höhere Niederlage.

Manchester United - Manchester City 0:2 (0:2)

73'086 Zuschauer. - Tore: 7. Bailly (Eigentor) 0:1. 45. Bernardo Silva 0:2.

Chelsea – Burnley 1:1

1:0 Chelsea: Kai Havertz (33.). Video: streamja

1:1 Burnley: Matej Vydra (80.). Video: streamja

Chelsea - Burnley 1:1 (1:0)

Tore: 33. Havertz 1:0. 80. Vydra 1:1.

Brentford – Norwich City 1:2

0:1 Norwich: Mathias Normann (6.). Video: streamja

1:2 Brentford: Rico Henry (60.). Video: streamja

Primera Division

Celta Vigo – FC Barcelona 3:3

Der Xavi-Effekt schien der Mannschaft im letzten Spiel unter Interimstrainer Sergi Barjuan einen Schub zu verliehen. Allerdings verpuffte dieser innerhalb von 45 Minuten: Die 3:0-Pausenführung durch Tore von Ansu Fati, Sergi Busquets und Memphis Depay gipfelte in einem 3:3. Celtas Doppeltorschütze Iago Aspas glich in der turbulenten Nachspielzeit in der 96. Minute aus.

Xavi, der als Mittelfeld-Regisseur eine Ära des Klubs geprägt hat und nach seinem Karriere-Ausklang bei Al-Sadd in Katar erste Erfahrungen als Trainer gesammelt hat, übernimmt die schwierige neue Aufgabe am Montag. Sein Debüt an der Seitenlinie wird der 41-jährige Welt- und Europameister nach der Länderspielpause geben.

0:1 Barça: Ansu Fati (5.). Video: streamja

0:2 Barça: Sergio Busquets (18.). Video: streamja

0:3 Barça: Memphis Depay (34.). Video: streamja

1:3 Vigo: Iago Aspas (52.). Video: streamja

2:3 Vigo: Nolito (74.). Video: streamja

3:3 Vigo: Iago Aspas (96.). Video: streamja

Celta Vigo - FC Barcelona 3:3 (0:3)

Tore: 5. Fati 0:1. 18. Busquets 0:2. 34. Depay 0:3. 52. Aspas 1:3. 74. Nolito 2:3. 96. Aspas.

Ligue 1

Serie A

Spezia - Torino 1:0 (0:0)

Tor: 58. Sala 1:0. - Bemerkungen: Torino mit Rodriguez.

