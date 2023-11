EM-Qualifikation live: Schweiz gegen Kosovo – das Spiel in Ticker und TV

So schafft die Nati heute die Qualifikation für die EM in Deutschland

Tritt die Defensive auch gegen Kosovo so instabil auf wie beispielsweise gegen Belarus und mangelt es der Offensive wie schon gegen Israel an Kreativität, wird es eine schwierige Partie. Dass sie es eigentlich besser könnte, hat die Nati aber auch unter Yakin schon bewiesen. Nun wäre es mal wieder Zeit für ein solches Spiel.

Denn nur mit drei Punkten kann der 49-Jährige verhindern, dass er noch die letzten Argumente für ein Festhalten an ihm verliert. Schon jetzt scheint eine Zukunft über die EM hinaus mit Yakin an der Seitenlinie unwahrscheinlich, zu viele Fehler haben der Coach und sein Team im letzten Jahr begangen.

Mit Captain Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri stehen auch zwei Spieler in der Startelf, für welche die Partie aufgrund ihrer kosovarischen Wurzeln eine ganz besondere ist. Eine Atmosphäre wie bei einem Freundschaftsspiel, wie bei der Partie in Pristina zu herrschen schien, wie es Xhaka im Nachgang bemängelte, darf heute aber nicht aufkommen. Gerade für Trainer Yakin wäre alles andere als ein Sieg überhaupt keine gute Nachricht.

Im Auswärtsspiel verspielte die Schweiz zweimal eine Führung und kassierte in der 94. Minute wie schon einige Monate zuvor gegen Rumänien den Ausgleich zum 2:2. Holt die Nati heute in Basel hingegen drei Punkte, ist die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland im nächsten Sommer geschafft.

Daniel Yule: «Natürlich sind Bagger auf einem Gletscher nicht optimal»

Daniel Yule startet am Samstag in die Saison. In einem Interview mit watson spricht der Slalomfahrer über das kontroverse Rennen in Zermatt, den Boykott von Alexis Pinturault und seine Überlegungen, wie man das Skifahren und die Natur besser in Einklang bringen könnte.

Er gehört seit mehreren Jahren zur Weltspitze im Skisport. Daniel Yule, der die Slalom-Gesamtwertung im letzten Winter auf dem vierten Platz abschloss, ist eine feste Grösse im Schweizer Ski-Team. Der 30-jährige Walliser, der oft als Kopfmensch beschrieben wird, ist auf den Skiern ebenso schlagfertig wie mit Worten und setzt sich stets für die Umwelt ein. Wir haben mit ihm telefoniert, um über den Saisonbeginn, seine ungebrochene Leidenschaft und die Polemik um die Rennen in Zermatt zu sprechen.