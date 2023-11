Die Albaner in Schwarz bejubeln die EM-Qualifikation. Bild: keystone

Italien holt wichtigen Sieg – Albanien und Dänemark sichern EM-Ticket

Gruppe C

Italien – Nordmazedonien 5:2

Italien erspielte sich die bestmögliche Ausgangslage vor dem entscheidenden Spiel am Montag in Leverkusen gegen die Ukraine. Die «Squadra Azzurra» setzte sich in Rom gegen Nordmazedonien, die Mannschaft, die die Italiener in den Playoffs der letzten WM-Qualifikation eliminiert hatte, mit 5:2 durch.

Chiesas Doppelpack sorgt für klarere Verhältnisse. Video: SRF

Zur Pause führten die Gastgeber unter anderem durch zwei Tore von Federico Chiesa mit 3:0. Der verschossene Penalty von Jorginho, der in der letzten WM-Qualifikation zweimal vom Elfmeterpunkt an Yann Sommer gescheitert war, fiel nicht ins Gewicht. In Leverkusen reicht Italien ein Remis für die direkte Qualifikation.

Jorginho verschiesst schon wieder einen Penalty. Video: SRF

Italien - Nordmazedonien 5:2 (3:0)

Rom - SR Zwayer (GER).

Tor: 17. Darmian 1:0. 41. Chiesa 2:0. 45. Chiesa 3:0. 52. Atanasov 3:1. 74. Atanasov 3:2. 81. Raspadori 4:2. 93. El Shaarawy 5:2.

Italien: Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella (62. Cristante), Jorginho, Bonaventura (62. Frattesi); Berardi (76. El Shaarawy), Raspadori (90. Scamacca), Chiesa (62. Zaniolo).

England – Malta 2:0

Das bereits qualifizierte England feiert zuhause gegen Malta einen ungefährdeten, wie unspektakulären 2:0-Sieg. Die Führung war ein Eigentor der Gäste. In der 75. Minute sorgte dann Harry Kane für den Schlusspunkt.

England geht durch ein Eigentor in Führung. Video: SRF

England - Malta 2:0 (1:0)

London. - SR Godinho (POR).

Tore: 8. Pepe 1:0. 75. Kane 2:0.

England: Pickford; Trippier, Maguire, Guehi, Tomori (46. Saka); Alexander-Arnold, Gallagher (46. Walker); Henderson (61. Rice), Foden, Kane, Rashford (61. Palmer).

Gruppe E

Moldawien – Albanien 1:1

Albanien qualifiziert sich zum zweiten Mal nach 2016 für eine Endrunde. Die Teilnahme an der Europameisterschaft im nächsten Sommer sichert sich das schweizerisch geprägte Team mit dem 1:1 in Moldawien.

An der EM-Teilnahme der Mannschaft des brasilianischen Trainers Sylvinho zweifelte schon seit dem letzten Zusammenzug niemand mehr. Hätte es in Moldawien nicht geklappt, wären die nötigen Punkte wohl in einigen Tagen in Tirana gegen die Färöer eingefahren worden. Das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage in der EM-Qualifikation sicherte in Moldawien Sokol Cikalleshi mit einem in der ersten Halbzeit verwandelten Penalty.

Cikalleshi trifft vom Punkt. Video: SRF

Im aktuellen Aufgebot der Albaner, die unter anderen Tschechien und Polen in der Tabelle hinter sich lassen, befinden sich drei Spieler mit Schweizer Geburtsort: Captain Berat Djimsiti, Spielmacher Nedim Bajrami und Verteidiger Frédéric Veseli. Andere wie Arlind Ajeti oder Amir Abrashi standen auch schon während der laufenden Kampagne im Kader. Sie alle standen frühere für die Schweizer Junioren-Nationalteams im Einsatz, Veseli wurde 2009 mit der U17 Weltmeister.

Moldawien - Albanien 1:1 (0:1)

Chisinau. - SR Collum (SCO).

Tore: 25. Cikalleshi (Penalty) 0:1. 87. Baboglo 1:1. (abu/sda)

Polen – Tschechien 1:1

Albanien liess in seiner Gruppe unter anderem Polen hinter sich, das versuchen muss, über die Playoffs an die EM zu kommen. Das 1:1 daheim gegen Tschechien zerschlug die ohnehin nur noch kleine Hoffnung der Mannschaft um Stürmer Robert Lewandowski auf die direkte Qualifikation. Die Tschechen, für die Captain Tomas Soucek kurz nach der Pause zum Ausgleich traf, benötigen für den 2. Gruppenplatz im letzten Spiel mindestens einen Punkt gegen die Moldawier, um diese auf Distanz zu halten.

Polen - Tschechien 1:1 (1:0)

Warschau. - SR Orsato (ITA).

Tore: 38. Piotrowski 1:0. 49. Soucek 1:1.

Gruppe H

Dänemark – Slowenien 2:1

Dänemark machte mit dem Heimsieg gegen das bis dahin punktgleiche Slowenien die EM-Teilnahme perfekt. Joakim Maehle und Thomas Delaney trafen für die Dänen in Kopenhagen zum 2:1-Erfolg. Die Slowenen müssen für ihr EM-Ticket am Montag in Ljubljana im Direktduell den einen Punkt Vorsprung auf das drittplatzierte Kasachstan verteidigen.

Delaney macht das 2:1. Video: SRF

Dänemark - Slowenien 2:1 (1:1)

Kopenhagen. - SR Sanchez (ESP).

Tore: 26. Maehle 1:0. 30. Janza 1:1. 54. Delaney 2:1. (abu/sda)