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Super-League-Barrage: Aarau gegen GC live im Ticker

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Wer legt im Barrage-Hinspiel vor: Aarau möchte GC auf dem Brügglifeld ärgern

18.05.2026, 19:00
  • Wie schon im Vorjahr treffen Aarau und die Grasshoppers in der Barrage aufeinander. Am Montag wollen beide Teams die Weichen stellen, um in der kommenden Saison in der Super League zu spielen. Das Hinspiel zwischen dem Zweiten der Challenge League und dem Elften der Super League findet beim Unterklassigen in Aarau statt. Anpfiff im Brügglifeld ist um 20.15 Uhr.
  • Vor einem Jahr setzten sich die Hoppers im Hinspiel bereits mit einem 4:0 durch und sorgten so bereits früh für eine Vorentscheidung. Im Rückspiel brachten die Zürcher den Vorsprung locker über die Zeit.
  • Am vergangenen Freitag verpasste Aarau den direkten Aufstieg nur ganz ganz knapp. Trotz einer 2:0-Führung gegen Yverdon endete die Partie schlussendlich mit 2:2 und Verfolger Vaduz zog am FCA vorbei.
  • Die Entscheidung fällt im Rückspiel am Donnerstag im Zürcher Letzigrund. Beide Partien können bei watson live im Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)

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