Ski Alpin: Riesenslalom in Schladming mit Odermatt und Meillard live

Der letzte Riesenslalom vor Olympia: Fährt Odermatt in Schladming zum Sieg?

27.01.2026, 16:45
  • In Schladming findet am Dienstag der siebte Männer-Riesenslalom der Saison statt. Marco Odermatt ist als Führender der Disziplinwertung auch hier der grosse Gejagte. Das Nachtrennen auf der Planai gewann der Nidwaldner 2024, im letzten Jahr wurde er Dritter. Sein grösster Konkurrent ist der Österreicher Stefan Brennsteiner.
  • Im Fokus steht auch Gino Caviezel. Der 33-jährige Bündner gibt nach mehr als einem Jahr verletzungsbedingter Pause sein Comeback im Weltcup. Der erste Lauf beginnt um 17.45 Uhr, die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr.
  • Der Riesenslalom vom Dienstag und der Slalom vom Mittwoch sind die letzten beiden Männer-Rennen vor den Olympischen Spielen. (riz/sda)

Die Startliste im 1. Lauf (Start um 17.45 Uhr)

1. Henrik Kristoffersen (NOR)
2. Stefan Brennsteiner (AUT)
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
4. Loic Meillard (SUI)
5. Marco Schwarz (AUT)
6. Alte Lie McGrath (NOR)
7. Marco Odermatt (SUI)
8. Filip Zubcic (CRO)
9. Alex Vinatzer (ITA)
10. Thomas Tumler (SUI)
11. Timon Haugan (NOR)
12. Luca Aerni (SUI)
13. Leo Anguenot (FRA)
14. River Radamus (USA)
15. Zan Kranjec (AUT)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Thibaut Favrot (FRA)
18. Patrick Feuerstein (AUT)
19. Fabian Gratz (GER)
20. Sam Maes (BEL)

Die weiteren Schweizer:
26. Gino Caviezel
55. Fadri Janutin
56. Sandro Zurbrügg

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
