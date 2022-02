Olympia 2022: Schweizer Hockey-Nati startet in Peking gegen Russland

Mit dem Spiel zwischen der Schweiz und dem russischen Team, das vor vier Jahren Gold gewann und auch diesmal wieder zu den Favoriten zählt, beginnt das Eishockey-Turnier der Männer. Das Team von Trainer Patrick Fischer strebt in Peking ein Topergebnis an , nachdem es vor vier Jahren bereits in den Achtelfinals am späteren Finalisten Deutschland gescheitert war.Die Partie gegen Russland (offiziell das Russische Olympische Komitee, ROC) startet um 09:40 Uhr.