Wird Vinicius Junior schon bald für ein anderes Team auflaufen? Bild: keystone

Nach Ausraster im Clasico: Real Madrid denkt wohl an Verkauf von Vinicius Junior

Vinicius Junior erregte bei Real Madrid erneut Ärger – nach einem Eklat im Clasico droht ihm nun das Aus. Der Klub plant offenbar den Verkauf des Brasilianers im Sommer 2026.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Bei Real Madrid bahnt sich eine spektakuläre Trennung an. Nach Informationen der «Sport Bild» bereitet der Klub den Abschied von Vinicius Junior (Marktwert: 150 Millionen Euro) im Sommer 2026 vor. Damit reagiert der spanische Rekordmeister auf eine Eskalation während des Clasicos Ende Oktober gegen Barça.

Beim 2:1-Sieg in Barcelona hatte sich Vinicius lautstark und gestenreich über seine Auswechslung durch Trainer Xabi Alonso beschwert. Eine öffentliche Entschuldigung wurde zur Pflicht – zusätzlich musste er sich intern vor Mannschaft und Trainer erklären.

Am selben Tag erschien im US-Portal «The Athletic» ein Bericht, der die Unzufriedenheit einzelner Spieler mit Alonsos Führungsstil thematisierte. Darin wird eine dem Team nahestehende Quelle zitiert, die behauptet: «Er denkt, er ist Pep Guardiola, aber bisher ist er nur Xabi.» Diese Aussagen wurden dem Umfeld des brasilianischen Nationalspielers zugeordnet.

Klubpräsident Florentino Pérez ist bekannt dafür, seine Stars zu unterstützen. Im Fall Vinicius scheint jedoch offenbar eine Grenze überschritten worden zu sein. Zu viele Sonderwege in den vergangenen Jahren, nun auch noch ein offener Konflikt mit dem neuen Trainer – wohl zu viel für Pérez. (riz/tonline)