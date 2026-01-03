Liveticker
Springen die ZSC Lions über den Strich? Dafür braucht es gegen Lausanne einen Sieg
- In der National League geht es Schlag auf Schlag weiter und es kommt bereits zur ersten Vollrunde des Jahres. Dabei treffen die ZSC Lions auf den Lausanne HC.
- Damit kommt es zum Duell Meister gegen Vize-Meister der letzten zwei Saisons. Doch der amtierende Titelträger aus Zürich ist weiterhin nicht in Topform und verlor am Freitag gegen Genf-Servette. Aktuell stehen die Lions nur auf dem enttäuschenden achten Platz.
- Ganz anders ist die Gemütslage bei den Waadtländern. Lausanne besiegte gestern den EV Zug gleich mit 7:0 und ist auf dem zweiten Platz klassiert.
- Beim Leader Davos geht derweil das Mammutprogramm nach dem Spengler Cup weiter. Im siebten Spiel innerhalb von acht Tagen ist Ambri-Piotta im Bündnerland zu Gast. Alle Partien können im Liveticker von watson mitverfolgt werden.
