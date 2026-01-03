wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

NHL: Mika Zibanejad überzeugt beim Winter Classic

New York Rangers center Mika Zibanejad (93) celebrates after scoring against the Florida Panthers goaltender Sergei Bobrovsky (72) during the first period of the NHL Winter Classic outdoor hockey game ...
Mika Zibanejad sammelte gleich 5 Skorerpunkte.Bild: keystone

Eishockey unter Palmen: Zibanejad schreibt beim Winter Classic Geschichte

Das Winter-Classic-Game fand dieses Jahr in Miami statt. Die New York Rangers liessen dabei den Florida Panthers keine Chance. Beim 5:1-Sieg war Mika Zibanejad an jedem Treffer beteiligt.
03.01.2026, 12:10

Noch nie war es beim Winter Classic so warm wie in diesem Jahr. Die Temperatur beim ersten NHL-Freiluftspiel der Florida Panthers lag beim Eröffnungsbully im ausverkauften loanDepot park in Miami bei 17,3 Grad Celsius. Einzig beim Stadium Series Game 2016 in Denver war es bei einem NHL-Spiel noch wärmer. Damals zeigte das Thermometer 18,3 Grad an.

Drohnenbilder vom Winter Classic 2026.Video: watson/NHL

Die Panthers mussten das Eis aber als klare Verlierer verlassen. Die New York Rangers siegten gleich mit 5:1. Die grosse Figur des Spiels war Mika Zibanejad, welcher mit drei Toren und zwei Vorlagen überzeugte und als erster Spieler bei einem Winter Classic einen Hattrick erzielen konnte.

Die besten Bilder vom Winter Classic 2026

1 / 19
Die besten Bilder vom Winter Classic 2026
quelle: keystone / lynne sladky
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Gleichzeitig stellte Zibanejad vor 36'153 Zuschauern mit seinen fünf Torbeteiligungen auch noch einen Punkterekord bei einem NHL-Freiluftspiel auf. Zuvor lag die Bestmarke mit vier Skorerpunkten bei Jordan Kyrou. Nach der Partie wurde der 32-Jährige zum besten Spieler des Spiels gewählt und erhielt als Auszeichnung eine exklusive Halskette. «Ich weiss auch nicht. Die Pucks sind heute reingegangen», beschrieb Zibanejad seine Leistung und führte weiter aus: «Es ist schwer, den ganzen Tag in Worte zu fassen und ihn zu begreifen. Es waren grossartige zwölf bis 16 Stunden und es hat viel Spass gemacht.»

NHL, Eishockey Herren, USA Winter Classic-New York Rangers at Florida Panthers Jan 2, 2026 Miami, Florida, USA New York Rangers center Mika Zibanejad 93 receives a necklace from Henrik Lundqvist after ...
Zibanejad erhielt als bester Spieler eine besondere Kette.Bild: www.imago-images.de

Auch Artemi Panarin und Alexis Lafrenière waren an insgesamt drei Treffern beteiligt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie fanden die Rangers somit zurück auf die Siegesstrasse. (riz)

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
Kommentar
NHL in Europa – darum war es eine Enttäuschung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese Fussballerin träumt von WM-Teilnahme mit Albanien – dank Tiktok-Videos
Vor fünf Jahren war Djellza Istrefaj in keinem Fussballverein gemeldet, heute träumt sie von einer Teilnahme an der WM 2027. Möglich wurde dies durch ihren Tiktok-Account.
Knapp 1,1 Millionen Menschen folgen Djellza Istrefaj auf Tiktok. Mit ihren fulminanten Schüssen und Challenges begeistert sie Fussballfans so sehr, dass sie kürzlich für die Tiktok-Awards nominiert wurde. Istrefaj spielt aber auch bei Zweitligist VfL Bochum. Im watson-Gespräch verrät die 25-Jährige, wie sie den Spagat zwischen Social Media und Profifussball packt und wie sie Hatern das Fürchten lehrt.
Zur Story