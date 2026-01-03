Die ZSC Lions gewinnen gegen Lausanne. Bild: keystone

Malgin schiesst die Lions gegen Lausanne zum Sieg + Davos lässt Ambri keine Chance

Mehr «Sport»

**** Die Spielberichte folgen in Kürze ****

ZSC Lions – Lausanne 3:2

ZSC Lions - Lausanne 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Gerber/Ströbel, Bichsel/Humair.

Tore: 3. (2:33) Zehnder (Bougro) 0:1. 4. (3:52) Grant (Frödén, Balcers) 1:1. 34. (33:57) Czarnik (Rochette) 1:2. 35. (34:35) Riedi (Baechler, Aberg) 2:2. 59. Malgin (Rohrer, Andrighetto) 3:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, keine gegen Lausanne.

PostFinance-Topskorer: Malgin; Rochette.

ZSC Lions: Zumbühl; Kukan, Geering; Weber, Schwendeler; Lehtonen, Christian Marti; Oejdemark; Rohrer, Malgin, Andrighetto; Frödén, Grant, Balcers; Aberg, Baechler, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Gruber; Meier.

Lausanne: Hughes; Baragano, Brännström; Niku, Aurélien Marti; Vouardoux, Fiedler; Martin, Haas; Hügli, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Wenger, Fuchs, Zehnder; Holdener, Bougro, Barry.

Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader, Hollenstein, Trutmann (alle verletzt) und Hrubec (krank), Lausanne ohne Heldner, Jäger, Kahun, Prassl, Suomela (alle verletzt) und Douay (gesperrt). Lausanne von 58:40 bis 59:17 und ab 59:30 ohne Torhüter.

Davos – Ambri 7:3

Der HC Davos lässt keinen Spengler-Cup-Blues zu. Auf die 1:4-Niederlage in Kloten reagiert der Leader mit einem 7:3-Heimsieg über den HC Ambri-Piotta.

Müde Beine? Nicht beim HC Davos! Drei Tage nach dem gewonnenen Spengler-Cup-Final und einen Tag nach der biederen Leistung im Zürcher Unterland setzten die Davoser bereits wieder zur Gala an. Das Duell zweier Spengler-Cup-Sieger der letzten drei Jahre wurde im zweiten Abschnitt vorentschieden, als Yannick Frehner (28.) und Adam Tambellini (38.) innerhalb von zehn Minuten von 1:1 auf 3:1 stellten.

Davos - Ambri-Piotta 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)

6547 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stolc/Hungerbühler, Huguet/Meusy.

Tore: 5. Tambellini (Frehner, Corvi) 1:0. 23. Miles Müller (Kostner, Grassi) 1:1. 28. Frehner (Fora) 2:1. 38. Tambellini (Corvi) 3:1. 46. (45:31) Zadina (Fora) 4:1. 47. (46:53) Asplund (Parrée) 5:1. 51. Heim (Formenton, Joly) 5:2. 54. Lemieux (Frick, Zadina/Powerplaytor) 6:2. 57. (56:39) Bachmann (DiDomenico, Zwerger) 6:3. 58. (57:43) Asplund (Stransky) 7:3.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.

PostFinance-Topskorer: Stransky; DiDomenico.

Davos: Hollenstein; Frick, Dahlbeck; Fora, Barandun; Andersson, Jung; Guebey, Minder; Stransky, Asplund, Gredig; Frehner, Corvi, Tambellini; Zadina, Nussbaumer, Lemieux; Knak, Egli, Parrée.

Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Cajkovsky; Dario Wüthrich, Zgraggen; Terraneo, Bachmann; DiDomenico, De Luca, Zwerger; Joly, Manix Landry, Formenton; Grassi, Kostner, Miles Müller; Bürgler, Heim, Lukas Landry.

Bemerkungen: Davos ohne Ryfors (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Pestoni (verletzt) und Tierney (überzähliger Ausländer).

Lugano – Fribourg 3:2

Auch der zweite Spengler-Cup-Teilnehmer, der HC Fribourg-Gottéron, verlor (wie Davos am Freitag) das erste Meisterschaftsspiel nach dem Turnier. Die Freiburger verloren in Lugano 2:3.

Lugano - Fribourg-Gottéron 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

6422 Zuschauer. - SR Lemelin/Arpagaus, Cattaneo/Bachelut.

Tore: 5. Fazzini (Alatalo/Powerplaytor) 1:0. 12. (12:00) Sanford 2:0. 14. (13:07) Kapla (Wallmark/Powerplaytor) 2:1. 36. Marchon (Walser) 2:2. 40. (39:03) Thürkauf 3:2. -

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.

PostFinance-Topskorer: Sanford; Sörensen.

Lugano: Schlegel; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti, Jesper Peltonen; Carrick; Fazzini, Sanford, Canonica; Bertaggia, Tanner, Sekac; Simion, Thürkauf, Emanuelsson; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen.

Fribourg-Gottéron: Berra; Glauser, Streule; Rathgeb, Kapla; Jecker, Nemeth; Grangier; Sörensen, Wallmark, Dorthe; Bertschy, Borgström, Biasca; Nicolet, De la Rose, Schmid; Sprunger, Walser, Marchon; Rod.

Bemerkungen: Lugano ohne Kupari, Perlini (beide verletzt) und Sgarbossa (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Galley, Gerber, Seiler (alle krank), Etter (verletzt) und Rau (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron ab 58:05 ohne Torhüter.

Zug – Kloten 1:2 n. V.

Zug - Kloten 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.

7450 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Dipietro, Duc/De Paris.

Tore: 24. Gignac 0:1. 40. (39:58) Wingerli (Senteler) 1:1. 62. Leino (Puhakka) 1:2.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Kloten.

PostFinance-Topskorer: Kubalik; Leino.

Zug: Genoni; Bengtsson, Stadler; Sklenicka, Guerra; Schlumpf, Tobias Geisser; Riva; Lindemann, Kovar, Kubalik; Wingerli, Tatar, Hofmann; Eggenberger, Senteler, Herzog; Näf, Leuenberger, Lehmann.

Kloten: Waeber; Profico, Lindroth; Delémont, Bernd Wolf; Sidler, Steiner; Kellenberger; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Gignac, Ramel; Derungs, Morley, Smirnovs; Weibel, Diem, Schäppi; Rafael Meier.

Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Diaz, Fueter, Künzle, Martschini (alle verletzt) und Vozenilek (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Hausheer, Klok und Simon Meier (alle verletzt).

Bern – Genf-Servette 0:3

Ganz stark aus der Weihnachtspause kam der Genève-Servette Hockey Club. Die Genfer gewannen nach dem 5:3 daheim am Freitag gegen den ZSC am Samstag die Auswärtspartie in Bern mit 3:0.

Bern - Genève-Servette 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

17'001 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piechaczek/Ruprecht, Urfer/Altmann.

Tore: 23. Vesey (Karrer) 0:1. 34. Praplan (Jooris) 0:2. 59. Manninen (Unterzahltor!) 0:3 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Merelä; Granlund.

Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Iakovenko, Häman Aktell; Kindschi; Merelä, Aaltonen, Ejdsell; Lehmann, Müller, Scherwey; Vermin, Graf, Marchon; Schild, Ritzmann, Alge; Levin Moser.

Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter, Schneller; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Pouliot, Vesey; Praplan, Jooris, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod.

Bemerkungen: Bern ohne Baumgartner, Bemström, Simon Moser (alle verletzt) und Reideborn (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Brassard, Hischier und Richard (alle verletzt). Bern von 56:50 bis 58:37 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Biel 4:0

SCL Tigers - Biel 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari/Stricker, Bürgy/Gurtner.

Tore: 5. Mäenalanen (Allenspach/Powerplaytor) 1:0. 9. Felcman (Mäenalanen, Petersson) 2:0. 33. Mäenalanen (Flavio Schmutz, Allenspach/Powerplaytor) 3:0. 53. Riikola (Salzgeber) 4:0.

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Biel.

PostFinance-Topskorer: Petersson; Hofer.

SCL Tigers: Meyer; Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Baltisberger; Paschoud; Rohrbach, Flavio Schmutz, Allenspach; Petersson, Felcman, Mäenalanen; Julian Schmutz, Fahrni, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Wagner.

Biel: Janett; Hultström, Stampfli; Burren, Zryd; Dionicio, Grossmann; Bichsel; Sylvegard, Sallinen, Andersson; Hofer, Haas, Huuhtanen; Rajala, Cajka, Kneubuehler; Sablatnig, Christen, Sever; Braillard.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Pesonen (krank) und Björninen (verletzt), Biel ohne Müller (verletzt) und Säteri (krank).

Hockey haut dich um!



Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier. Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.