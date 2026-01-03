wechselnd bewölkt-2°
National League: ZSC Lions gegen Lausanne und alle Spiele im Liveticker

Patrick Geering (ZSC), Jason Fuchs (LHC) und Dean Kukan (ZSC), von links, kampfen um den Puck bei dem Spiel der Eishockey National League zwischen den ZSC Lions und dem Lausanne HC am Samstag, 3. Janu ...
Die ZSC Lions gewinnen gegen Lausanne.Bild: keystone

Malgin schiesst die Lions gegen Lausanne zum Sieg + Davos lässt Ambri keine Chance

03.01.2026, 18:4503.01.2026, 22:22
Inhaltsverzeichnis
ZSC Lions – Lausanne 3:2Davos – Ambri 7:3Lugano – Fribourg 3:2Zug – Kloten 1:2 n. V.Bern – Genf-Servette 0:3SCL Tigers – Biel 4:0

**** Die Spielberichte folgen in Kürze ****

ZSC Lions – Lausanne 3:2

ZSC Lions - Lausanne 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
12'000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Gerber/Ströbel, Bichsel/Humair.
Tore: 3. (2:33) Zehnder (Bougro) 0:1. 4. (3:52) Grant (Frödén, Balcers) 1:1. 34. (33:57) Czarnik (Rochette) 1:2. 35. (34:35) Riedi (Baechler, Aberg) 2:2. 59. Malgin (Rohrer, Andrighetto) 3:2.
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, keine gegen Lausanne.
PostFinance-Topskorer: Malgin; Rochette.
ZSC Lions: Zumbühl; Kukan, Geering; Weber, Schwendeler; Lehtonen, Christian Marti; Oejdemark; Rohrer, Malgin, Andrighetto; Frödén, Grant, Balcers; Aberg, Baechler, Riedi; Baltisberger, Sigrist, Gruber; Meier.
Lausanne: Hughes; Baragano, Brännström; Niku, Aurélien Marti; Vouardoux, Fiedler; Martin, Haas; Hügli, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Wenger, Fuchs, Zehnder; Holdener, Bougro, Barry.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Bader, Hollenstein, Trutmann (alle verletzt) und Hrubec (krank), Lausanne ohne Heldner, Jäger, Kahun, Prassl, Suomela (alle verletzt) und Douay (gesperrt). Lausanne von 58:40 bis 59:17 und ab 59:30 ohne Torhüter.

Davos – Ambri 7:3

Der HC Davos lässt keinen Spengler-Cup-Blues zu. Auf die 1:4-Niederlage in Kloten reagiert der Leader mit einem 7:3-Heimsieg über den HC Ambri-Piotta.

Müde Beine? Nicht beim HC Davos! Drei Tage nach dem gewonnenen Spengler-Cup-Final und einen Tag nach der biederen Leistung im Zürcher Unterland setzten die Davoser bereits wieder zur Gala an. Das Duell zweier Spengler-Cup-Sieger der letzten drei Jahre wurde im zweiten Abschnitt vorentschieden, als Yannick Frehner (28.) und Adam Tambellini (38.) innerhalb von zehn Minuten von 1:1 auf 3:1 stellten.

Davos - Ambri-Piotta 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)
6547 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stolc/Hungerbühler, Huguet/Meusy.
Tore: 5. Tambellini (Frehner, Corvi) 1:0. 23. Miles Müller (Kostner, Grassi) 1:1. 28. Frehner (Fora) 2:1. 38. Tambellini (Corvi) 3:1. 46. (45:31) Zadina (Fora) 4:1. 47. (46:53) Asplund (Parrée) 5:1. 51. Heim (Formenton, Joly) 5:2. 54. Lemieux (Frick, Zadina/Powerplaytor) 6:2. 57. (56:39) Bachmann (DiDomenico, Zwerger) 6:3. 58. (57:43) Asplund (Stransky) 7:3.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 2mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.
PostFinance-Topskorer: Stransky; DiDomenico.
Davos: Hollenstein; Frick, Dahlbeck; Fora, Barandun; Andersson, Jung; Guebey, Minder; Stransky, Asplund, Gredig; Frehner, Corvi, Tambellini; Zadina, Nussbaumer, Lemieux; Knak, Egli, Parrée.
Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Zaccheo Dotti; Heed, Cajkovsky; Dario Wüthrich, Zgraggen; Terraneo, Bachmann; DiDomenico, De Luca, Zwerger; Joly, Manix Landry, Formenton; Grassi, Kostner, Miles Müller; Bürgler, Heim, Lukas Landry.
Bemerkungen: Davos ohne Ryfors (überzähliger Ausländer), Ambri-Piotta ohne Pestoni (verletzt) und Tierney (überzähliger Ausländer).

Lugano – Fribourg 3:2

Auch der zweite Spengler-Cup-Teilnehmer, der HC Fribourg-Gottéron, verlor (wie Davos am Freitag) das erste Meisterschaftsspiel nach dem Turnier. Die Freiburger verloren in Lugano 2:3.

Lugano - Fribourg-Gottéron 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
6422 Zuschauer. - SR Lemelin/Arpagaus, Cattaneo/Bachelut.
Tore: 5. Fazzini (Alatalo/Powerplaytor) 1:0. 12. (12:00) Sanford 2:0. 14. (13:07) Kapla (Wallmark/Powerplaytor) 2:1. 36. Marchon (Walser) 2:2. 40. (39:03) Thürkauf 3:2. -
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron.
PostFinance-Topskorer: Sanford; Sörensen.
Lugano: Schlegel; Alatalo, Müller; Aebischer, Dahlström; Brian Zanetti, Jesper Peltonen; Carrick; Fazzini, Sanford, Canonica; Bertaggia, Tanner, Sekac; Simion, Thürkauf, Emanuelsson; Marco Zanetti, Morini, Aleksi Peltonen.
Fribourg-Gottéron: Berra; Glauser, Streule; Rathgeb, Kapla; Jecker, Nemeth; Grangier; Sörensen, Wallmark, Dorthe; Bertschy, Borgström, Biasca; Nicolet, De la Rose, Schmid; Sprunger, Walser, Marchon; Rod.
Bemerkungen: Lugano ohne Kupari, Perlini (beide verletzt) und Sgarbossa (überzähliger Ausländer), Fribourg-Gottéron ohne Galley, Gerber, Seiler (alle krank), Etter (verletzt) und Rau (überzähliger Ausländer). Fribourg-Gottéron ab 58:05 ohne Torhüter.

Zug – Kloten 1:2 n. V.

Zug - Kloten 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) n.V.
7450 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Dipietro, Duc/De Paris.
Tore: 24. Gignac 0:1. 40. (39:58) Wingerli (Senteler) 1:1. 62. Leino (Puhakka) 1:2.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Kubalik; Leino.
Zug: Genoni; Bengtsson, Stadler; Sklenicka, Guerra; Schlumpf, Tobias Geisser; Riva; Lindemann, Kovar, Kubalik; Wingerli, Tatar, Hofmann; Eggenberger, Senteler, Herzog; Näf, Leuenberger, Lehmann.
Kloten: Waeber; Profico, Lindroth; Delémont, Bernd Wolf; Sidler, Steiner; Kellenberger; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Gignac, Ramel; Derungs, Morley, Smirnovs; Weibel, Diem, Schäppi; Rafael Meier.
Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Diaz, Fueter, Künzle, Martschini (alle verletzt) und Vozenilek (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Hausheer, Klok und Simon Meier (alle verletzt).

Bern – Genf-Servette 0:3

Ganz stark aus der Weihnachtspause kam der Genève-Servette Hockey Club. Die Genfer gewannen nach dem 5:3 daheim am Freitag gegen den ZSC am Samstag die Auswärtspartie in Bern mit 3:0.

Bern - Genève-Servette 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
17'001 Zuschauer (ausverkauft). - SR Piechaczek/Ruprecht, Urfer/Altmann.
Tore: 23. Vesey (Karrer) 0:1. 34. Praplan (Jooris) 0:2. 59. Manninen (Unterzahltor!) 0:3 (ins leere Tor).
Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.
PostFinance-Topskorer: Merelä; Granlund.
Bern: Zurkirchen; Loeffel, Lindholm; Untersander, Kreis; Iakovenko, Häman Aktell; Kindschi; Merelä, Aaltonen, Ejdsell; Lehmann, Müller, Scherwey; Vermin, Graf, Marchon; Schild, Ritzmann, Alge; Levin Moser.
Genève-Servette: Charlin; Saarijärvi, Berni; Rutta, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter, Schneller; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Pouliot, Vesey; Praplan, Jooris, Ignatavicius; Miranda, Verboon, Rod.
Bemerkungen: Bern ohne Baumgartner, Bemström, Simon Moser (alle verletzt) und Reideborn (überzähliger Ausländer), Genève-Servette ohne Brassard, Hischier und Richard (alle verletzt). Bern von 56:50 bis 58:37 ohne Torhüter.

SCL Tigers – Biel 4:0

SCL Tigers - Biel 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
6000 Zuschauer (ausverkauft). - SR Kaukokari/Stricker, Bürgy/Gurtner.
Tore: 5. Mäenalanen (Allenspach/Powerplaytor) 1:0. 9. Felcman (Mäenalanen, Petersson) 2:0. 33. Mäenalanen (Flavio Schmutz, Allenspach/Powerplaytor) 3:0. 53. Riikola (Salzgeber) 4:0.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen SCL Tigers, 6mal 2 Minuten gegen Biel.
PostFinance-Topskorer: Petersson; Hofer.
SCL Tigers: Meyer; Meier, Riikola; Kinnunen, Mathys; Erni, Baltisberger; Paschoud; Rohrbach, Flavio Schmutz, Allenspach; Petersson, Felcman, Mäenalanen; Julian Schmutz, Fahrni, Bachofner; Petrini, Salzgeber, Lapinskis; Wagner.
Biel: Janett; Hultström, Stampfli; Burren, Zryd; Dionicio, Grossmann; Bichsel; Sylvegard, Sallinen, Andersson; Hofer, Haas, Huuhtanen; Rajala, Cajka, Kneubuehler; Sablatnig, Christen, Sever; Braillard.
Bemerkungen: SCL Tigers ohne Pesonen (krank) und Björninen (verletzt), Biel ohne Müller (verletzt) und Säteri (krank).

Mehr Eishockey:
