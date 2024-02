Ski alpin: Der Männer-Slalom von Chamonix im Liveticker

1 / 12

Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt doppelt in Wengen am 13. Januar 2024 nach und fährt nach dem Sieg auf verkürzter Strecke auch in der «richtigen» Lauberhorn-Abfahrt auf Platz 1.

quelle: keystone / jean-christophe bott