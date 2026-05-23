Liveticker

Stuttgart im Pokalfinal bisher das bessere Team – Bayern ordentlich unter Druck

Mehr «Sport»

DFB-Pokal

Bayern München – Stuttgart (live)

Im DFB-Pokal stehen sich am Samstag im Final der Meister Bayern München und der Cupsieger Stuttgart gegenüber. Die Münchner warten seit 2020 auf einen Erfolg im DFB-Pokal. Die Stuttgarter zählen in ihren Reihen den 22-jährigen Luzerner Luca Jaquez, der im Schweizer WM-Kader steht und im letzten Jahr beim Finalsieg gegen Bielefeld durchspielte.

Anpfiff in Berlin ist um 20.00 Uhr. Hier bist du im Liveticker und im Stream der ARD mit dabei. (nih/sda)

Premier League

Hull – Middlesbrough 1:0

Hull City ist der dritte Aufsteiger in die englische Premier League. Im Playoff-Final im Londoner Wembley gegen Middlesbrough gelingt Oliver McBurnie das entscheidende 1:0 in der fünften Minute der Nachspielzeit.

Der Jubel bei Torschütze Oliver McBurnie (ohne Trikot) und seinen Teamkollegen ist riesig. Bild: keystone

Mit Hull City steigt der Sechste der regulären Championship-Saison auf. Die anderen beiden Aufsteiger sind Coventry und Ipswich, die sich als Erst- und Zweitplatzierte den Platz in der Premier League ohne Umweg über die Playoffs sicherten.

Für Hull City mit dem ehemaligen Basler Liam Millar im Kader kommt der Erfolg, der Mehreinnahmen von über 200 Millionen Franken sichert, überraschend. In der letzten Saison hatte der Klub den Abstieg in die 3. Liga nur dank des besseren Torverhältnisses verhindert. Letztmals spielte Hull City 2016/2017 in der Premier League. (nih/sda)

Serie A