Die Oklahoma City Thunder
gehen im Playoff-Halbfinal der NBA
gegen die San Antonio Spurs
zum ersten Mal in Führung. Der Titelverteidiger gewinnt Spiel 3 in San Antonio nach katastrophalem Beginn 123:108.
Oklahoma, das Spiel 1 der Best-of-7-Serie verloren und den Heimvorteil bei der ersten Gelegenheit aus der Hand gegeben hatte, handelte sich in den ersten vier Minuten einen 0:15-Rückstand
ein – ein Fehlstart, wie er in den rund 30 Jahren der Play-by-play-Erfassung der Liga noch keinem Team in einem Conference-Final passiert ist. Bereits zu Beginn des zweiten Viertels hatte der amtierende NBA-Champions die Hypothek aber ausgemerzt.
Mitentscheidend für die erfolgreiche Wende waren die von der Bank kommenden Spieler. Die Thunder-Bank um Alex Caruso und Jared McCain
steuerte 76 Punkte zum Erfolg bei – San Antonios Ersatzspieler kamen gerade mal auf 23 Zähler. Die besten Skorer der Partie waren Shai Gilgeous-Alexander und Victor Wembanyama mit je 26 Punkten.
Spiel 4 steigt in der Nacht auf Montag in San Antonio. Im zweiten Halbfinal führen die New York Knicks 2:0 gegen die Cleveland Cavaliers. (sda)