Sion empfängt kriselndes Luzern – Asp Jensen verhilft GC zu einem Punkt in Lausanne

Sion – Luzern (live)

Lausanne – GC 1:1

Die Grasshoppers finden in der Romandie zumindest halbwegs aus dem Tief. Jonathan Asp Jensen sichert dem Tabellenvorletzten beim 1:1 bei Lausanne-Sport einen Punkt. Dem dänischen Leihspieler von Bayern München gelang in der 76. Minute der etwas schmeichelhafte Ausgleich für die (zu?) lange auf eine stabile Defensive bedachten Gäste. Und besänftigte damit die aufgebrachten GC-Anhänger wenigstens teilweise.

Der Ausgleich von Jonathan Asp Jensen. Video: SRF

Nachdem sich die GC-Kurve unter der Woche in einem schriftlichen Statement von der Klubführung abgewendet und den ihrer Ansicht nach ungenügenden Dialog abgebrochen hatte, brachte die Partie in der Lausanner Tuilière zunächst noch mehr Ungemach. Dies, weil Schiedsrichter Luca Piccolo beim Lausanner Führungstreffer in der 51. Minute seiner grosszügigen Linie treu blieb und einen Schubser von Nathan Butler-Oyedeji an Dirk Abels auch nach Studium der Videobilder nicht ahndete. Gaossou Diakité konnte in der Folge unbedrängt einschieben.

Auf dem Platz liessen sich die Spieler vom Gegentreffer indes nicht entmutigen. Nachdem die Hoppers zuvor überwiegend aufs Verteidigen bedacht waren und mit Kontern vergeblich versucht hatten, Nadelstiche zu setzen, sicherte ihnen Asp Jensen mit einer feinen Einzelleistung und seinem siebten Saisontor noch einen Punkt. «Wir haben gut verteidigt und liessen hinten wenig zu. Das Gegentor war ärgerlich, aber der eine Punkt ist okay», befand Lovro Zvonarek im Platzinterview bei Blue.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Das Remis brachte den Grasshoppers im Abstiegskampf einen weiteren Punkt Reserve auf das Schlusslicht Winterthur ein. Acht Punkte beträgt die Differenz nun zum direkten Abstiegsplatz. Wobei der Abstiegskampf durch den schwelenden Konflikt zwischen den Fans und der Klubführung eine zusätzliche Note erhalten hat.

Lausanne-Sport - Grasshoppers 1:1 (0:0)

5345 Zuschauer. SR Piccolo.

Tore: 51. Diakité (Butler-Oyedeji) 1:0. 75. Jensen (Zvonarek) 1:1.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Okoh (63. Poaty), Fofana; Mollet, Custodio (70. Roche), Beloko (87. Ajdini); Diakité; Butler-Oyedeji (70. Lekoueiry), Traoré (70. Janneh).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby (29. Mikulic), Stroscio (85. Bettkober); Diarrassouba, Zvonarek, Hassane, Krasniqi; Plange, Tsimba (46. Clemente), Jensen (91. Marques).

Verwarnungen: 17. Stroscio (im nächsten Spiel gesperrt), 45. Butler-Oyedeji, 62. Hassane.

Lugano – Winterthur 4:1

Der FC Lugano setzt seine Aufholjagd in der Super League unvermindert fort. Beim 4:1-Heimsieg gegen das Schlusslicht Winterthur ist die Partie schon in der ersten Halbzeit praktisch entschieden.

Anto Grgic verwandelte nach 13 Minuten einen Freistoss aus rund 20 Metern Entfernung direkt. Auch wenn Renato Steffen acht Minuten später das 2:0 aus bester Position verpasste, waren mit dem frühen Führungstreffer die Weichen für einen ungefährdeten Heimsieg gegen seinen Lieblingsgegner der letzten Jahre gestellt. Noch in der ersten Halbzeit sorgten Kevin Behrens nach mustergültiger Vorarbeit von Daniel Dos Santos und Mattia Zanotti mit dem 3:0 für eine frühe Vorentscheidung.

Anto Grgic trifft per Freistoss. Video: SRF

Zum sechsten Mal in Folge gab es für Winterthur gegen Lugano damit nichts zu holen, zudem setzte es die Gegentore 53 bis 56 in der Meisterschaft ab. Mehr als das 1:3 durch Adrian Hunziker (67. Minute), der in der ersten Halbzeit auch Winterthurs erste gute Gelegenheit auf dem Fuss hatte, lag für die Gäste auch nicht drin, als Lugano einen Gang zurückschaltete. Hadj Mahmoud stellte die Dreitoredifferenz in der Folge wieder her.

Dabei hatte Trainer Patrick Rahmen bei der Wahl seiner Spieler wieder mehr Optionen als zuletzt. Gegenüber dem 0:2 in Sitten vor zehn Tagen wechselte er fast sein ganzes Personal aus. In Abwesenheit des erkrankten Luca Zuffi verblieben neben Goalie Stefanos Kapino einzig Pajtim Kasami und Andrin Hunziker in der Winterthurer Startelf.

Bei Lugano fiel die Absenz des gesperrten Antonios Papadopoulos in der Innenverteidigung nicht ins Gewicht. Damian Kelvin vertrat Papadopoulos an der Seite von Hannes Delcroix souverän und steuerte seinen Teil zu Luganos fünftem Sieg in Folge bei.

Lugano - Winterthur 4:1 (3:0)

3229 Zuschauer. SR Blanco.

Tore: 13. Grgic 1:0. 42. Behrens (Dos Santos) 2:0. 44. Zanotti (Behrens) 3:0. 67. Hunziker (Sidler) 3:1. 79. Mahmoud 4:1.

Lugano: Saipi; Zanotti (63. Brault-Guillard), Kelvin, Delcroix, Martim Marques (30. Alioski); Bislimi, Grgic; Cimignani, Steffen (81. Bottani), Dos Santos (63. Mahmoud); Behrens (81. Koutsias).

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Durrer (46. Citherlet), Diaby (46. Dansoko); Kasami (86. Maksutaj), Stéphane Cueni; Rohner (78. Buess), Schneider (46. Golliard), Maluvunu; Hunziker.

Verwarnungen: 4. Hunziker, 49. Kelvin. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste