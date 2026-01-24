Rast knapp am Podest vorbei – Piller und Kasper beide so gut wie nie

Weltcup-Riesenslalom in Spindlermühle 1. Sara Hector SWE

2. Paula Moltzan USA +0,18

3. Mikaela Shiffrin USA +0,23



Die Schweizerinnen:

4. Camille Rast SUI +0,33

6. Sue Piller SUI +2,53

11. Vanessa Kasper SUI +3,79

20. Wendy Holdener SUI +4,50

Camille Rast gelingt ein weiteres Top-Resultat. Bild: keystone

Rast knapp am Podest vorbei – Piller und Kasper verblüffen und knacken die Olympia-Limite

Camille Rast verpasste im Riesenslalom das vierte Podest in Folge nur knapp. Die Schweizerin klassierte sich in Spindleruv Mlyn beim Sieg von Sara Hector als Vierte. Hinter der Schwedin belegten die Amerikanerinnen Paula Moltzan und Mikaela Shiffrin die Ränge 2 und 3. Sue Piller und Vanessa Kasper feierten als 6. und 11. jeweils ein Weltcup-Bestresultat.

