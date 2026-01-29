wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Europa League: YB wäre mit einem Sieg gegen Stuttgart in der K.o.-Phase

YB&#039;s players and staff show their disappointment after losing the Europa League soccer match opposing BSC Young Boys and France&#039;s Olympique Lyonnais, at the Wankdorf stadium in Bern, Switzer ...
Den Young Boys läuft es aktuell überhaupt nicht nach Wunsch.Bild: keystone

Siegen oder Rechnen: YB hat in der Europa League noch alles in den eigenen Füssen

Für die Young Boys steht am Donnerstag das letzte Spiel in der Ligaphase der Europa League an. Beim Gastspiel in Stuttgart können die Berner den Einzug in die K.o.-Phase aus eigener Kraft schaffen.
29.01.2026, 16:0029.01.2026, 16:00

Die Form spricht klar für die gastgebenden Schwaben. In der Liga ist das Team von Trainer Sebastian Hoeness seit Anfang Dezember ungeschlagen und hat auf Platz 5 die Champions-League-Ränge im Visier. In der Europa League hat Stuttgart den Vorstoss in die K.o.-Phase vorzeitig geschafft – trotz drei Niederlagen, unter anderem in Basel. Das Weiterkommen hat sich der VfB vor allem dank starker Leistungen vor Heimpublikum mit drei Siegen aus drei Spielen gesichert.

Das Tief und die schlechten Erinnerungen

Es deutet wenig darauf hin, dass sich an der makellosen Heimbilanz der Stuttgarter am Donnerstag etwas ändern wird. Die Young Boys finden auch im neuen Jahr nicht aus dem Tief. Das 1:4 am Wochenende bei Kantonsrivale Thun war die wettbewerbsübergreifend fünfte Niederlage am Stück. Dass ausgerechnet bei den heim- wie formstarken Schwaben der Turnaround gelingt, darf zumindest bezweifelt werden.

Auch ein Blick in die Statistik dürfte den Bernern wenig Mut machen. Von 16 Gastspielen in Deutschland konnten sie lediglich zwei gewinnen. Die letzte Reise zum nördlichen Nachbarn bescherte YB vor etwas mehr als einem Jahr eine deutliche Niederlage. Trotz früher Führung unterlag man 1:5 – in Stuttgart. Mit der Mannschaft von damals hat die heutige Equipe von YB jedoch nicht mehr viel gemein. Von den Spielern aus der Startelf aus dem Dezember 2024 sind nur noch vier in Bern.

Encore une soir�e de Ligue des champions � oublier pour Jo�l Monteiro (� droite) et Young Boys.
In der letzten Saison setzte sich YB problemlos gegen den VfB Stuttgart durch.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Siegen oder rechnen

So schlecht die Vorzeichen auf ein Erfolgserlebnis in Stuttgart auch stehen – die Young Boys haben ihr Schicksal, also den Einzug in die K.o.-Phase, in den eigenen Füssen. Mit einem Sieg steht das Team von Trainer Gerardo Seoane sicher in den 1/16-Finals der Europa League.

Basel braucht ein Wunder – YB könnte sogar mit einer Niederlage weiterkommen

Bei einem Punktgewinn oder einer Niederlage sind die im 23. Rang klassierten Berner von den Resultaten auf den anderen Plätzen abhängig. Der Vorsprung auf Ludogorez Rasgrad auf dem nicht mehr für die K.o-Phase berechtigenden 25. Platz beträgt lediglich zwei Punkte, dahinter folgt ein Quintett mit je drei Punkten Rückstand auf YB. (riz/sda)

Standings provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die YB-Trainer in diesem Jahrtausend
1 / 22
Die YB-Trainer in diesem Jahrtausend
Nicht jeder Übungsleiter erhielt bei YB Kultstatus wie Adi Hütter, der als «Trainergott» verehrt wird. Die Trainer seit dem Jahr 2000.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mario Basler verrät uns, was ihn am modernen Fussball nervt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polizei stoppt HSV-Stürmer mit 1,4 Promille und dieser fährt mit dem E-Scooter nach Hause
Am Sonntagmorgen endet eine Autofahrt für den HSV-Spieler Jean-Luc Dompé abrupt. Die Polizei misst einen Wert, der Konsequenzen hat. Es ist nicht sein erster Fehltritt.
Der Hamburger SV hat offenbar ein Problem mit Jean-Luc Dompé. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat die Polizei den 30-jährigen Franzosen am Sonntagmorgen aus dem Verkehr gezogen – mit 1,4 Promille sass er hinter dem Steuer seines Audis.
Zur Story