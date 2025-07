Schafft die Schweiz historisches? Gegen Finnland genügt der Nati ein Unentschieden

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Der Ellbogen, den er sich beim äusserst glückhaften Weiterkommen gegen Grigor Dimitrov etwas angeschlagen hatte, scheint Jannik Sinner nicht mehr zu stören. Die Weltnummer 1 steht in Wimbledon im Halbfinal.

Jannik Sinner machte in seinem Viertelfinal gegen den Weltranglisten-Zehnten Ben Shelton in weniger als zweieinhalb Stunden kurzen Prozess. Ausser seinem starken Linkshänder-Aufschlag hatte der Amerikaner dem Italiener wenig entgegenzusetzen und verlor wie schon letztes Jahr in Wimbledon und Anfang Jahr im Halbfinal des Australian Open klar 6:7 (2:7), 4:6, 4:6.