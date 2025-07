Tabellen, Spielplan und Modus: Alle Informationen zur Frauen-EM in der Schweiz

Heute geht's los! In Basel eröffnet die Schweiz um 21 Uhr gegen Norwegen die EM 2025.

Kann die Schweiz auf Lia Wälti zählen? Das ist die grosse personelle Frage vor dem Auftaktspiel. Beim letzten Test am Donnerstag wurde die Mittelfeldspielerin von Arsenal beim 4:1-Sieg gegen Tschechien geschont.Nun sagte Wälti vor dem Spiel gegen Norwegen im SRF: «Ich fühle mich stabil, das ist das Wichtigste. Ich habe ein gutes Gefühl, das Team hat gute Arbeit geleistet.» Sie verspüre nach wie vor Schmerzen, so Wälti: «Wir werden sehen, ob es reicht.»

Für eine Schweizer Nationalspielerin ist das Auftaktspiel noch besonderer als für die anderen. Smilla Vallotto ist Doppelbürgerin, wuchs in Norwegen auf und sagt: «Das wird das aufregendste und grösste Spiel meiner bisherigen Karriere.» Mehr über sie findest du hier:

Bevor der Ball in Basel rollt, ist die erste EM-Partie bereits vorbei: In Thun treffen um 18 Uhr die Schweizer Gruppengegner Island und Finnland aufeinander. Die Eröffnungsfeier des Turniers ist trotzdem erst am Abend vor der Partie der Nati. 185 Darsteller sind involviert in die Zeremonie, die unter dem Motto «Summit of Emotions» («Gipfel der Emotionen») steht. Nebst dem Fussball werden die Schweizer Berge die Hauptdarsteller sein.

Niemand anders als Schlagerstar Beatrice Egli wird vor dem Spiel die Schweizer Hymne singen. Für Norwegen ist Popsängerin Astrid S am Start.«Ich habe sofort zugesagt und verzichte dabei auch auf eine Gage», sagte Egli dem «Blick». Dass sie dabei sei, sei für sie Ehrensache. «Diese Fussball-EM ist meiner Meinung nach nicht nur sportlich ein wichtiges Ereignis, sondern auch gesellschaftlich. Das Turnier ist ein Zeichen für die Gleichberechtigung der Frauen.»

Heute Morgen tanzten sie noch fröhlich, nun werden die Volunteers in Basel bestimmt benötigt.

«Für mich ist die Schweiz Geheimfavorit», sagt Xherdan Shaqiri im «Blick». Er erkenne beim Team eine deutliche Entwicklung, «wir haben eine gute Nationalmannschaft.» Wenn sich ihm die Möglichkeit biete, würde er der Nati gerne im Stadion die Daumen drücken, so der Star des FC Basel. Shaqiri war bereits bei der Auslosung der EM-Gruppen ins Turnier involviert.

Um 13.15 Uhr stehen ein Teammeeting mit anschliessender aktiver Erholung und einem Spaziergang auf dem Programm. Diesem folgt um 14 Uhr das Mittagessen – deshalb verhältnismässig spät, weil die Partie gegen Norwegen erst um 21 Uhr beginnt.Nach dem Ausruhen am Nachmittag gibt es um 17.30 Uhr noch einmal eine Mahlzeit, ehe man sich um 18.40 Uhr besammelt und um 19.30 Uhr in den St.Jakob-Park fährt.

Mitfavorit England trainiert heute Nachmittag erstmals in der Schweiz. Die «Lionesses» haben ihr Quartier in Zürich aufgeschlagen.Alle 23 Spielerinnen des Kaders waren laut BBC im Training dabei, auch Lauren James. Die potenzielle Spielmacherin der Engländerinnen war zuletzt verletzt.

Das Telefon unserer Reporterin in der Basler Fanzone meldet ihr, sie soll mal Pause machen …

Wenn du dich fragst, wieso bei dieser Hitze jemand in ein Eulen-Kostüm geschlüpft ist …… dann findest du die Antwort auf diese Frage genau hier:

Kaum jemand, der sich bislang in die Fanzone verirrt hat. Wenigstens hat's ein paar schattige Flecken für die, die kommen – und gratis Sonnencrème.

