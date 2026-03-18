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Champions League: Barcelona gegen Newcastle live im Ticker

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Spektakel pur in Barcelona: Nach 18 Minuten fällt bereits das dritte Tor

18.03.2026, 17:4518.03.2026, 19:04
  • In den vier Achtelfinal-Rückspielen der Champions League vom Mittwoch sind vor allem die englischen Klubs arg unter Druck.
  • Liverpool muss gegen Galatasaray Istanbul zuhause eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel von letzter Woche korrigieren. Tottenham Hotspur dürfte nach dem 2:5 in Madrid gegen Atlético Madrid kaum noch eine Chance haben.
  • Ebenfalls bereits mit den Viertelfinals planen kann der deutsche Rekordmeister Bayern München nach einem 6:1-Kantersieg auswärts bei Atalanta Bergamo. Diese drei Rückspiele beginnen jeweils um 21.00 Uhr.
  • Bereits um 18.45 Uhr ist im Duell zwischen dem FC Barcelona und Newcastle United Anpfiff. Auch hier sind die Engländer nach dem 1:1 zuhause auf einen Exploit angewiesen. (riz/sda)
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Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
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quelle: imago/pro sports images / imago images
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